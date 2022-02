ന്യൂഡല്‍ഹി: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് തൊഴിലുടമ നല്‍കുന്ന എന്‍പിഎസ് വിഹിതത്തിനുള്ള നികുതിയിളവ് പരിധി 14 തമാനമാക്കി. നേരത്തെ ഇത് പത്ത് ശതമാനമായിരുന്നു.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ള നികുതിയിളവ് നേരത്തെ തന്നെ 14 ശതമാനമായിരുന്നു. സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ തമ്മിലുള്ള അന്തരം മാറ്റാനാണ്‌ തീരുമാനമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചത്.

Both Centre and States govt employees' tax deduction limit to be increased from 10% to 14% to help the social security benefits of state govt employees and bring them at par with the Central govt employees: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/qPUvX2JZzd