ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ അസം മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി തരുണ്‍ ഗൊഗോയിക്ക് രക്തത്തില്‍ ഓക്‌സിജന്റെ അളവ് വലിയ രീതിയില്‍ കുറഞ്ഞതോടെ അടിയന്തര പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ചികിത്സ നടത്തി. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് ഗുവാഹട്ടി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ വച്ച്‌ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി നല്‍കിയെന്ന്‌ അസം ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശര്‍മ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

രാത്രി 11.30 ഓടെ തരുണ്‍ ഗൊഗോയിയുടെ രക്തത്തില്‍ ഓക്‌സിജന്റെ അളവ് 88 ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തി. തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘം പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 96 നും 97 നും ഇടയ്ക്കായി ഇപ്പോള്‍ ഓക്‌സിജന്‍ അളവ് നിയന്ത്രിച്ച് നിര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഹിമന്ത ബിശ്വ ശര്‍മ ട്വീറ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

Ex CM @tarun_gogoi who is admitted in GMCH for Covid 19 had a sudden fall in Oxygen saturation to 88% at 11.30pm.The teamof Doctors supervising his health immediately decided to give 1 unit of plasma with 2 lits of oxygen on Mask.O2 saturation now is maintained between 96 to 97%.