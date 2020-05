ന്യൂഡല്‍ഹി: തുറന്ന മദ്യശാലകള്‍ അടയ്ക്കണമെന്നും ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയേ മദ്യവില്‍പന നടത്താവൂ എന്നുമുള്ള മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

മദ്യശാലകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ ആളുകളുടെ വലിയ കൂട്ടം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിക്കപ്പെട്ടതിനും പിന്നാലെയായിരുന്നു മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി. തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഹര്‍ജി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കഴിയുന്ന മേയ് 17 വരെ മദ്യശാലകള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അതുവരെ ഓണ്‍ലൈനായി മദ്യവില്‍പന നടത്താമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ്-19 കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതിനിടെ മദ്യശാലകള്‍ തുറന്നതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ അരങ്ങേറിയിരുന്നു.

Tamil Nadu Government has filed an appeal before the Supreme Court challenging yesterday's Madras High Court's order that directed the closure of all state-run liquor shops and allowed only online sale during #CoronavirusLockdown. pic.twitter.com/5vrT21V9M4