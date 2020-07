ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ബുധനാഴ്ച 3882 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 94,049 ആയി. നിലവില്‍ 39,856 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 63 പേരാണ് ഇന്ന് മാത്രം രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ആകെ എണ്ണം 1264 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

ഇന്ന് രോഗം ബാധിച്ചവരില്‍ 16 പേര്‍ വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും 59 പേര്‍ ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയവരാണ്. 2852 പേര്‍ ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി. ഇതോടെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ ആകെ എണ്ണം 52962 ആയി.

