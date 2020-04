ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഞായാറാഴ്ച 106 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1075 ആയി.

44 പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയത്. 10 പേര്‍ മരിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് ചെന്നൈയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ചത്തെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 199 പേര്‍ക്കാണ് ചെന്നൈയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

#UPDATE: 106 new COVID19 positive cases reported in Tamil Nadu bringing the total count to 1075 @CMOTamilNadu @Vijayabaskarofl @MoHFW_INDIA