ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാടിനെ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിനുളള പ്രധാനകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി ഉയര്‍ത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുളള ശ്രമത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കോവിഡ് ബാധിത രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങുന്ന വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി. ഇതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെ കുറിച്ചും അപഗ്രഥിക്കുന്നതിനായി ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു സമിതിക്ക് തമിഴ്‌നാട് രൂപം നല്‍കി.

സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരിക്കും സമിതിക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുക. ഒരുമാസത്തിനുള്ളില്‍ സമിതി തീരുമാനമെടുക്കും.ചൈനയില്‍ നിന്ന് ഉല്‍പാദനം മാറ്റുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച ജപ്പാന്‍, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മുന്‍നിര നിക്ഷേപക കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളും ഈ പാനലില്‍ അംഗങ്ങളാണ്. ഇതിനകം തന്നെ വിദേശരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിക്ഷേപകേന്ദ്രമാണ് തമിഴ്‌നാട്. കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

നിക്ഷേപകരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന പാക്കേജും ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ പ്രക്രിയയും പാനല്‍ രൂപീകരിക്കും. നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ക്ലിയറന്‍സിനുള്ള നടപടികളും പാനല്‍ കണ്ടെത്തും.

ഇലക്ട്രിക് വാഹനവ്യവസായത്തില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒട്ടനവധി നടപടികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. ഇ-വാഹനങ്ങള്‍ക്കായി സമഗ്രമായ ഒരു നയം മുന്നോട്ടുവെച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് റോഡ് ടാക്‌സ് ഇളവ് വരെ നല്‍കി.

ഹ്യുണ്ടായ്, റെനോ, നിസ്സാന്‍, ഫോര്‍ഡ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഓട്ടോ പ്ലാന്റുകളും സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. വാണിജ്യ വാഹന നിര്‍മാതാക്കള്‍ മാത്രമല്ല, ആഢംബര ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ പോലും തമിഴ്നാട്ടില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ ഇന്ത്യ പ്ലാന്റ് ചെന്നൈക്ക് സമീപമാണ്. ആഗോള നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കാനായിരിക്കും തമിഴ്‌നാടിന്റെ ശ്രമം.

യുഎസ്, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാന്‍, തായ് വാന്‍, സിങ്കപ്പൂര്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വിതരണശൃംഖലകള്‍ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം വൈവിധ്യവത്കരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ കമ്പനികളെല്ലാം തങ്ങളുടെ വിതരണ ശൃംഖലകളെ വിലയിരുത്തുകയാണ്. അടുത്തിടെ ചൈന ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉല്പാദകരെ തങ്ങളുടെ യൂണിറ്റുകള്‍ ചൈനയില്‍ നിന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജുകളുടെ ഒരു ഭാഗം പോലും അനുവദിച്ചിരുന്നു.

