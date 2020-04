ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച 69 കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതില്‍ 63 പേരും നിസാമുദ്ദീനിനെ തബ് ലീഗ് ജമാഅത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരാണ്. ഇതോടെ ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം 690 ആയി.

19 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായി. ഇതിനിയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരാള്‍ കൂടി മരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണം ഏഴായി ഉയര്‍ന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി ബീല രാജേഷ് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

പരിശോധനകളുടെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കേസുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്രക്ക് പിന്നില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള തമിഴ്‌നാട് പരമാവധി പരിശോധനകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'ഇന്ന് നെഗറ്റീവായ ഒരാള്‍ക്ക് നാളെ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ പോസിറ്റീവാകാം. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. കാരണം വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള ഒരേയൊരു മാര്‍ഗ്ഗമാണത് - അവര്‍ പറഞ്ഞു.

