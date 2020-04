ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പുതിയ 110 കൊറോണ വൈറസ് പോസറ്റീവ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇവര്‍ എല്ലാവരും ഡല്‍ഹി നിസാമുദ്ദീനിലെ തബ്‍ലീഗ് സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയവരാണ്. ഇതോടെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കൊറോണ കേസുകളുടെ എണ്ണം 234 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

15 ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള 110 പേര്‍ക്ക് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥീരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ബീല രാജേഷ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും നിസാമുദ്ദീനിലെ തബ്‍ലീഗ് സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയവരാണെന്നും ബീല രാജേഷ് പറഞ്ഞു. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ദിവസം ഇത്രയേറെ കേസുകള്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്ന് 1500 ഓളം പേര്‍ തബ്‍ലീഗ് സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇവരില്‍ 1131 പേര്‍ സംസ്ഥാനത്ത് മടങ്ങിയെത്തി. മടങ്ങിയെത്തിയവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നടന്നുവരികയാണ്. എന്നാല്‍ ഇവരില്‍ പലരുടെയും മൊബൈല്‍ നമ്പരുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാണെന്നും അവര്‍ കുട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

