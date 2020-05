ചെന്നൈ: കോവിഡ് -19 ഭേദമാക്കുന്ന ഹെര്‍ബല്‍ മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടയാളെ തമിഴ്‌നാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോയമ്പേട് ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിന് സമീപം സിദ്ധ ആശുപത്രി നടത്തിവരികയായിരുന്ന തനികാചലം എന്നയാളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇയാളെ തമിഴ്നാട് പോലീസ് സെന്‍ട്രല്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

പത്രങ്ങള്‍ വഴിയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴിയും തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യന്‍ മെഡിസിന്‍ ആന്റ് ഹോമിയോപ്പതി ഡയറക്ടര്‍ ഇയാള്‍ക്കെതിരേ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. മെഡിക്കല്‍ യോഗ്യതകള്‍ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഇയാള്‍ കോയമ്പേട് ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിന് സമീപം സിദ്ധ ആശുപത്രി നടത്തിവരികയായിരുന്നുവെന്ന് തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.

പകര്‍ച്ചവ്യാധി രോഗ നിയമത്തിലെ എട്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം, പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ഡയറക്ടര്‍, മെഡിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ ബോര്‍ഡ്, റൂറല്‍ ഹെല്‍ത്ത് സര്‍വീസസ് ഡയറക്ടര്‍, ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എന്നിവരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങള്‍ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.

കോവിഡ് -19 ഭദമാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയി അവകാശപ്പെട്ട തനികാചലം പത്രങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയും തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ആളുകളുടെ ജീവന്‍ അപകടത്തിലാക്കിയെന്നും പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ മെഡിസിന്‍ ഹോമിയോപ്പതി ഡയറക്ടര്‍ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്താനയില്‍ പറയുന്നു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴിയും വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയും 70 ലധികം വീഡിയോകള്‍ ഇയാള്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. താന്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയ മരുന്ന് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ രോഗബാധിതരെ സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. കോവിഡ് ബാധയേല്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും സ്വയം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുമെന്നും ഇയാള്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

