ചെന്നൈ: സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കി തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍. ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനുള്ള സമയം രാവിലെ ആറ് മണി മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയായി നിജപ്പെടുത്തി. ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

നിലവില്‍ 485 പേര്‍ക്കാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേസമയം വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തെ ചില വിഭാഗങ്ങള്‍ സാമുദായിക നിറം നല്‍കുന്നതിനെതിരേ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങള്‍ പാടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. ജാതി, മതം വേര്‍തിരിവില്ലാതെ വൈറസ് ബാധ ആര്‍ക്കും പിടിപെടാം. രോഗം ബാധിച്ചവരോട് വിദ്വേഷത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം. രോഗികളോട് സ്‌നേഹത്തോടും അനുകമ്പയോടും പൊരുമാറണമെന്നും പളനിസ്വാമി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അനുദിനം രോഗികള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സമൂഹത്തിലാകെ വലിയ തോതില്‍ പരിശോധന വ്യാപിപ്പിക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ചെന്നൈയിലുള്ളവരെ പരിശോധിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ച 16,000 ജോലിക്കാരെ വ്യന്യസിച്ചു. രോഗികളെ കണ്ടെത്താന്‍ ഇവര്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ചെന്നൈയില്‍ വീടുകള്‍തോറും കയറിയുള്ള പരിശോധന ആരംഭിക്കും.

24 മണിക്കൂറും ഇവരുടെ നിരീക്ഷണം ചെന്നൈയില്‍ നടക്കും. ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞായിരിക്കും പരിശോധന. ഇതുവഴി 90 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 10 ലക്ഷം കെട്ടിടങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഡല്‍ഹി നിസാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചെത്തിയ ഭൂരിഭാഗം പേര്‍ക്കും വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചത്. മതസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് പേര്‍കൂടി ശനിയാഴ്ച തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള 485 രോഗികളില്‍ 437 പേരും നിസാമുദ്ദീനിലെ മര്‍ക്കസ് സന്ദര്‍ശിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയവരാണ്.

