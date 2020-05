ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 10,000 കടന്നു. ശനിയാഴ്ച മാത്രം 477 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ ആകെ എണ്ണം 10585 ആയി. 6970 പേരാണ് ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

മൂന്ന് പേരാണ് ഇന്നുമാത്രം രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരണപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 74 ആയി. 3538 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടി.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ 89 പേര്‍ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും നാല് പേര്‍ ധാക്കയില്‍ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയവരാണെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

