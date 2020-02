ചെന്നൈ: ആദിവാസി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ബാലനെക്കൊണ്ട് തന്റെ ചെരുപ്പ് ഊരിച്ച തമിഴ്നാട് വനം മന്ത്രി ഡിണ്ടിഗല്‍ സി.ശ്രീനിവാസന്‍ സംഭവത്തില്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിടച്ചു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് മസിനഗുഡി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ നല്‍കിയ പരാതി പിന്‍വലിക്കാന്‍ കുട്ടി സമ്മതിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച കുട്ടിയെയും മാതാവിനെയും കണ്ട മന്ത്രി തന്റെ ഖേദം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഊട്ടിയിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ കുട്ടിക്കും മാതാവിനും പുറമേ അമ്പതോളം ഗോത്രവര്‍ഗ വിഭാഗക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം കുട്ടി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയാന്‍ പോലീസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

മുതുമല കടുവാ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിനു സമീപത്തെ വിനായകര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാനാണു മന്ത്രി കുട്ടിയെക്കൊണ്ട് ചെരുപ്പഴിപ്പിച്ചത്. മുതുമല കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍ കുങ്കിയാനകള്‍ക്കുള്ള 48 ദിവസത്തെ സുഖചികിത്സാ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയതായിരുന്നു മന്ത്രി. ഇതിന് മുന്നോടിയായി വനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെയും ഒപ്പമാണ് ശ്രീനിവാസന്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്.

ചെരുപ്പുകള്‍ നീക്കംചെയ്യാന്‍ മന്ത്രി രണ്ട് ആണ്‍കുട്ടികളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതും ആണ്‍കുട്ടികള്‍ മന്ത്രിക്കടുത്തേക്ക് വന്ന്, അവരിലൊരാള്‍ മുട്ടുകുത്തി ചെരുപ്പ് ഊരുന്നതുമായ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ മന്ത്രിയുടെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്.

