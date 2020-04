ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ മൂന്ന് മുതല്‍ നാല് ദിവസം വരെ സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി. ചെന്നൈ, മധുര, കോയമ്പത്തര്‍ അടക്കം പ്രധാന നഗരങ്ങളടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഏപ്രില്‍ 26 മുതതല്‍ 29 വരെ സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നടപ്പിലാക്കുക.

സേലം, തിരുപ്പൂര്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങള്‍ ഏപ്രല്‍ 26 മുതല്‍ 28 വരെ സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണിലായിരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാവിലെ ആറ് മുതല്‍ വൈകിട്ട് 9 വരെയാണ് ഇവിടെ സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നടപ്പിലാക്കുക.

ലോക്ക്ഡൗണില്‍ നിന്ന് അമ്മ ക്യാന്റീനും എടിഎമ്മുകളും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറുകളും ഫാര്‍മസികളും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കടകളും അടയ്ക്കണം. ഭക്ഷണ വിതരണവും ആശുപത്രിയും പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍, ബാങ്കുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ 33 ശതമാനം ജീവനക്കാര്‍ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ജീവനക്കാര്‍, ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള്‍, ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍, പോലീസ്, റവന്യൂ ജീവനക്കാര്‍, വൈദ്യുത വകുപ്പ് ജീവനക്കാര്‍, കുടിവെള്ളം തുടങ്ങി അവശ്യമേഖലകള്‍ക്കും ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Tamil Nadu govt announces complete lockdown in several parts of state for 3-4 days