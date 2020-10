ചെന്നൈ: സ്‌കൂളുകളും കോളേജുകളും അടക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നവംബര്‍ 16 മുതല്‍ തുറക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കി തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍. സിനിമാ തീയേറ്ററുകള്‍ക്ക് നവംബര്‍ പത്ത് മുതല്‍ തുറക്കാം. സ്‌കൂളുകളില്‍ ഒമ്പത്, 10,11,12 ക്ലാസുകള്‍ മാത്രമാവും ഉണ്ടാവുക. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നവംബര്‍ 30 വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പളനിസ്വാമിയാണ് കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെയും ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാരുടെയും യോഗം ബുധനാഴ്ച ചേര്‍ന്ന് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സ്‌കൂളുകള്‍ അടക്കമുള്ളവ തുറക്കാനുള്ള തീരുമാനം. മള്‍ട്ടിപ്ലക്‌സുകളും ഷോപ്പിങ് മാളുകളിലുള്ള തീയേറ്ററുകളും അടക്കമുള്ളവയ്‌ക്കെല്ലാം 50 ശതമാനം ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നവംബര്‍ പത്ത് മുതല്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സ്‌കൂളുകളുടെയും കോളേജുകളുടെയും എല്ലാ ഹോസ്റ്റലുകള്‍ക്കും 16 മുതല്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ചെന്നൈയിലെ താത്കാലിക കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പഴവര്‍ഗങ്ങളുടെ മൊത്ത വ്യാപാര കേന്ദ്രം നവംബര്‍ രണ്ട് മുതല്‍ കോയമ്പേട് മാര്‍ക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ അനുമതി നല്‍കി. കോയമ്പേട് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ചില്ലറ വില്‍പ്പന നവംബര്‍ 16 മുതല്‍ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി പുനരാരംഭിക്കും. സബര്‍ബന്‍ തീവണ്ടി സര്‍വീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്ന കാര്യം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍കൂടി പരിഗണിച്ച് തീരുമാനിക്കും. 150 പേരെ മാത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തി സിനിമാ ഷൂട്ടിങ് നടത്താം. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഷൂട്ടിങ് സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല.

മത ചടങ്ങുകള്‍, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, വിനോദ, സാംസ്‌കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികള്‍ എന്നിവ നവംബര്‍ 16 മുതല്‍ 100 പേരെമാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്താം. വിവാഹ, ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളില്‍ നൂറിലധികം പേര്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല. പ്രായമുള്ളവര്‍ക്കും നവംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ജിംനേഷ്യങ്ങളില്‍ എത്താം. എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ്/അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാര്‍ക്കുകള്‍, ഓഡിറ്റോറിയങ്ങള്‍, അസംബ്ലി ഹാളുകള്‍, മൃഗശാലകള്‍, മ്യൂസിയങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കും നവംബര്‍ പത്ത് മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരും.

Content Highlights: Tamil Nadu government allows to reopen schools and cinema theatres