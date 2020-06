ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 3,713 പേര്‍ക്കു കൂടി പുതുതായി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 68 പേരാണ് ഇന്ന് മരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 78,335 ആയിട്ടുണ്ട്.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലം മരിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം 1,025 ആയതായും സംസ്ഥാനത്ത ആക്ടീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 33,213 ആണെന്നും തമിഴ്‌നാട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Tamil Nadu reported 3,713 fresh #COVID19 cases and 68 deaths today, taking total number of cases to 78,335 and death toll to 1,025. Number of active cases stands at 33,213: State Health Department pic.twitter.com/M5wIgweiBn