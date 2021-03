ചെന്നൈ: ഡിഎംകെയുടെ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും എഐഎഡിഎംകെ നേതാവുമായി എടപ്പാടി പളനിസാമി. 'അമ്മ'യുടെ മരണത്തോടെ എഐഎഡിഎംകെ തകരുമെന്നും പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാമെന്നുമുള്ള സ്വപ്‌നം നടക്കാത്തതിലുള്ള നിരാശയാണ് സ്റ്റാലിനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിനുവേണ്ടി നിലത്തിഴയുകയും ശശികലയുടെ കാലുപിടിക്കുകയുമാണെന്ന ഡിഎംകെ നേതാക്കളുടെ ആരോപണത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'നിലത്തിഴയാന്‍ ഞാനൊരു പല്ലിയോ പാമ്പോ ആണോ? എനിക്ക് കാലുകളില്ലേ? ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയില്ലേ?', സ്റ്റാലിനോട് പളനിസാമി ചോദിച്ചു. ഗൂഡല്ലൂരില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പളനിസാമി സ്റ്റാലിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത്.

'മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന്‍ സാധിക്കാത്തതില്‍ സ്റ്റാലിന്‍ അങ്ങേയറ്റം നിരാശനായിരിക്കുകയാണ്. സ്വപ്‌നം തകര്‍ന്നതിന്റെ വിഷമമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അമ്മയുടെ മരണത്തോടെ പാര്‍ട്ടി തകരുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ നിലംപതിക്കുമെന്നും തുടര്‍ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാമെന്നുമാണ് സ്റ്റാലിന്‍ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഒരു കര്‍ഷകന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ആദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല', പളനിസാമി പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് പളനിസാമി ശശികലയുടെ കാലുപിടിക്കുകയാണെന്നും നിലത്തിഴയുകയാണെന്നും ഡിഎംകെ നേതാവ് എം.കെ സ്റ്റാലിന്‍ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. മകന്‍ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനും സമാനമായ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പൊതുവെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളോട് നിശബ്ദത പാലിക്കുകയായിരുന്നു പളനിസാമി ചെയ്തിരുന്നത്.

