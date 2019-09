ചെന്നൈ: മദ്രാസ് ഐഐടിയുടെ 56-ാമത് വാര്‍ഷിക ബിരുദദാന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചെന്നൈയിലെത്തി. അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടയില്‍ താന്‍ തമിഴില്‍ പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ അമേരിക്കയില്‍ തമിഴിനെ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽവെച്ച് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

'അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടയില്‍ ഞാന്‍ തമിഴില്‍ അല്‍പം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭാഷകളിലൊന്നാണ് തമിഴ് എന്ന് ഞാന്‍ ലോകത്തോടു പറഞ്ഞു. അതോടെ തമിഴ് എന്ന ഭാഷ അമേരിക്കയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമായിരിക്കുകയാണ്', മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഐക്യാരാഷ്ട്രസഭാ പൊതുസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ മോദി സംഘകാല കവി കണിയന്‍ പൂംകുണ്ട്രനാറുടെ വരികള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. 'ലോകത്ത് എല്ലാ ഇടങ്ങളും നമുക്ക് ഒന്നാണ്, എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരാണ്' എന്നര്‍ഥംവരുന്ന വരികളാണ് മോദി ഉദ്ധരിച്ചത്.

Speaking at Chennai Airport. Watch. https://t.co/7qWBSkMO5R — Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2019

രണ്ടാംവട്ടം തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ വരുന്നതെന്നും തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ തനിക്കു ലഭിച്ച ഊഷ്മള സ്വീകരണത്തില്‍ വളരെ നന്ദിയുണ്ടെന്നും മോദി ഐഐടിയില്‍ സംസാരിക്കവെ പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെന്നൈയില്‍ എത്തിയത്. സിംഗപുര്‍-ഇന്ത്യ ഹാക്കത്തോണും മദ്രാസ് ഐഐടിയില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: Tamil a talking point in US now after my UN speech, says PM Modi in Chennai