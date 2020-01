ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ പാക് അധീന കശ്മീര്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന കരസേനാ മേധാവിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി. സംസാരം കുറച്ച് കൂടുതല്‍ ജോലിയെടുക്കൂ എന്ന ഉപദേശം സഹിതമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കരസേന മേധാവി മനോജ് മുകുന്ദ് നരവണെക്കെതിരെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

പാക് അധീന കശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തില്‍ 1994-ല്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഏകകണ്ഠമായി പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സര്‍ക്കാരിനുണ്ടെന്നും സര്‍ക്കാരിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ഇനി പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരില്‍ എന്തെങ്കിലും നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ താങ്കള്‍ക്ക് താത്പര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫുമായോ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായോ സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹം നിര്‍ദേശിക്കുന്നു.

@ New Army Chief,

Parliament already had adopted unanimous resolution on #POK in 1994, Govt is at liberty to take action and may give direction. If you are so inclined to take action on POK, I would suggest you to confabulate with CDS, and @PMOIndia. Talk Less, Work More