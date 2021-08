ന്യൂഡല്‍ഹി: അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ കുടുങ്ങിയ ഹിന്ദുക്കളുടെയും സിഖുകാരുടെയും സുരക്ഷ താലിബാന്‍ ഉറപ്പുനല്‍കിയതായി ഡല്‍ഹി സിഖ് ഗുരുദ്വാര മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും അകാലിദള്‍ നേതാവുമായ മഞ്ചീന്ദര്‍ സിങ് സിര്‍സ. വിവരങ്ങളറിയാന്‍ കാബൂള്‍ ഗുരുദ്വാര പ്രസിഡന്റുമായി നിരന്തം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കാബൂളിലെ കര്‍തെ പാര്‍വണ്‍ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയിലെത്തിയ താലിബാന്‍ നേതാക്കള്‍ അവിടെയുള്ള ഹിന്ദു, സിഖ് വിഭാഗങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഉള്‍പ്പെടെയാണ് മഞ്ചീന്ദര്‍ സിങിന്റെ ട്വീറ്റ്. ഇസ്ലാമിക് എമിറേറ്റ്‌സ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ വക്താവായ എം നസീമും ഈ വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിദേശ മാധ്യമമായ അല്‍ജസീറയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വീഡിയോ ആണിതെന്നാണ് സൂചന.

അഫ്ഗാനിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ആര്‍ക്കും ഭയമോ ഉത്കണ്ഠയോ വേണ്ടെന്നും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷ താലിബാന്‍ ഉറപ്പു നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാബൂള്‍ ഗുരുദ്വാരയുടെ തലവന്റെ പ്രസ്താവനയും വീഡിയോയിലുണ്ട്. ഗുരുദ്വാരയില്‍ അഭയംപ്രാപിച്ചവരോട് താലിബാന്‍ നേതാക്കളില്‍ ചിലര്‍ സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും 76 സെക്കന്‍ഡ്‌ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ളതാണ് വീഡിയോയിലുണ്ട്.

I am in constant touch with the President Gurdwara Committee, Kabul S. Gurnam Singh & Sangat taking refuge in Gurdwara Karte Parwan Sahib in Kabul. Even today, Taliban leaders came to Gurdwara Sahib and met the Hindus and Sikhs and assured them of their safety @thetribunechd pic.twitter.com/glyCgZBwVI