ന്യൂഡൽഹി: മഴക്കാലത്ത് പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ പിടിപെടാതെ ജനം ജാഗരൂകരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കൊതുകു പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളുടെയും പകര്‍ച്ചവ്യാധികളുടെയും കാലമായതിനാല്‍ എല്ലാവരും കൃത്യമായ മുന്‍കരുതല്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"പകര്‍ച്ചവ്യാധികളുടെയും, കൊതുകുകളും മറ്റ് പ്രാണികളും പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളുടെയും കാലമാണിത്. എല്ലാവരും കൃത്യമായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, രോഗബാധിതരായവര്‍ക്ക് ശ്രദ്ധ നല്‍കും. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായും സന്തോഷത്തോടെയും ഇരിക്കുക." പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

This is the season of tropical and vector-borne diseases.



I urge you all to take the right precautions.



The Government is also closely monitoring the situation and ensuring care to those affected.



Stay safe, be happy! https://t.co/MToG695cXk