ന്യൂഡല്‍ഹി: കോതമംഗലം പള്ളി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി യാക്കോബായ വിശ്വാസികള്‍ പിന്‍വലിച്ചു.

ഹര്‍ജി പിന്‍വലിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന യാക്കോബായ വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യം ജസ്റ്റിസുമാരായ നവീന്‍ സിന്‍ഹ, ആര്‍ സുബാഷ് റെഡ്ഡി എന്നിവര്‍ അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

പള്ളി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് മാര്‍ച്ച് മാസമാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടത്. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് കേസ് പരിഗണനയ്‌ക്കെടുത്തപ്പോള്‍ അപ്പീല്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ഹര്‍ജിക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചതായി അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ എ. രഘുനാഥ് കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ഹര്‍ജി പിന്‍വലിക്കാന്‍ കോടതി അനുമതി നല്‍കിയത്.

മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭക്കു വേണ്ടി അഭിഭാഷകരായ സി.യു. സിങ്, ഇ.എം. സദ്‌റുള്‍ അനാം എന്നിവര്‍ ഹാജരായി.

