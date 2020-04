മുംബൈ: കൊവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവായതിന് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ തബ്‌ലീഗി ജമാഅത്ത് അംഗം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയില്‍. അകോലയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മുപ്പതുകാരനെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്‌. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് ഇയാൾക്ക് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത്.

കൊവിഡ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലെ ബാത്ത്റൂമിനുള്ളിൽ കയറി ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കിയാണ് ഇയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അസം സ്വദേശിയാണ് ഇയാൾ. ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മറ്റ് തബ്‌ലീഗി ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഇയാൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അകോലയിലേക്കെത്തിയത്.

ഏതാനം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഇയാൾ സ്വയം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തുകയായിരുന്നു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

