സൂറിച്ച് : നികുതിവെട്ടിപ്പു കേസിലുള്‍പ്പെട്ട രണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാന്‍ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് സർക്കാരിന് ഇന്ത്യ നല്‍കിയ അപേക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോടതിയുടെ അനുമതി.

സ്വിസ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടുകുള്ള വിവിധ രാജ്യക്കാരായ ആയിരക്കണിക്കിനാളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ 2008 ല്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എച്ച്.എസ്.ബി.സി ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ഹെര്‍വ് ഫല്‍ഷ്യാനി എന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരനായിരുന്നു ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടത്. രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതിന് സ്വിസ് കോടതി ഫല്‍ഷ്യാനിയെ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ ജയില്‍ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചെങ്കിലും സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലൻഡ് വിട്ട അദ്ദേഹം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്ന് നിരവധി രാജ്യങ്ങളില്‍ സ്വിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണങ്ങള്‍ നടക്കുകയുണ്ടായി. പല രാജ്യങ്ങളും ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് സർക്കാരിനോട് സഹായം തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ മോഷ്ടിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആധികാരികതയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്വിസ് കോടതി ഇവയെല്ലാം തള്ളുകയായിരുന്നു.

നികുതിവെട്ടിപ്പുകാരായ ദമ്പതിമാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സഹായം തേടിയ ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിനും സ്വിസ് കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഫല്‍ഷ്യാനി മോഷ്ടിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ നേരിട്ട് സമീപിച്ച ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയെ സ്വിസ് കോടതി പ്രശംസിച്ചു. ആധികാരികതയില്ലാത്ത മോഷ്ടിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി നേരിട്ടു വരുന്ന രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ സന്നദ്ധമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

