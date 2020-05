റാഞ്ചി: ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണ കമ്പനിയായ സ്വിഗ്ഗിയും സൊമാറ്റോയും റാഞ്ചിയിൽ മദ്യവിതരണം ആരംഭിച്ചു. ജാർഖണ്ഡ്‌ സർക്കാറിൽനിന്ന് ആവശ്യമായ അനുമതികൾ ലഭിച്ച ശേഷമാണ് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ മദ്യവിതരണം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് സ്വിഗ്ഗിയും സൊമാറ്റോയും അറിയിച്ചു.

ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മദ്യവിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഇരുകമ്പനികളും വ്യക്തമാക്കി. മദ്യം വീടുകളിലെത്തിക്കാൻ മറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളോടും ചർച്ച നടത്തി വരുകയാണെന്നും സ്വിഗ്ഗി പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

സുരക്ഷിതമായി മദ്യം എത്തിക്കാൻ ചില കർശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വിഗ്ഗി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രായവും വ്യക്തിവിവരങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മദ്യം വീട്ടിലെത്തിക്കുകയുള്ളു.

വ്യക്തികൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും സെൽഫിയും സ്വിഗ്ഗി പരിശോധിക്കും. ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒടിപി നമ്പർ മുഖാന്തരമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുകയെന്നും സ്വിഗ്ഗി പറഞ്ഞു.

content highlights:Swiggy, Zomato will now deliver alcohol in Ranchi