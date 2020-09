'' എന്റെ കാഷായവും സംന്യാസ ജീവിതവുമാണ് ബി.ജെ.പിയെയും സംഘപരിവാറിനെയും വിറളിപിടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു സംന്യാസി അവരെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്‌നം. പക്ഷെ,എത്ര ഉപദ്രവിച്ചാലും ഞാന്‍ സത്യത്തിനൊപ്പമേ നില്‍ക്കൂ ''.സ്വാമി അഗ്‌നിവേശ് പറയുന്നു.റാഞ്ചിയില്‍ വച്ച് ഒരു സംഘം അക്രമികളുടെ കയ്യേറ്റത്തിന് സ്വാമി അഗ്‌നിവേശ് ഇരയായിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു.ഭരണകൂടങ്ങളോ പോലീസ് സംവിധാനമോ അഗ്‌നിവേശ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വിവരം അപ്പോഴും അറിയാത്ത മട്ട് നടിച്ചു.'അക്രമിച്ചവര്‍ വെറും ആള്‍ക്കൂട്ടമല്ല,അവര്‍ക്ക് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്.ബി.ജെ.പിയുടെയും പോഷക സംഘടനകളുടെയും ഭാരവാഹികള്‍ ചേര്‍ന്നാണ് മാരകമായി ആക്രമിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

വറചട്ടിയില്‍ വീണ വെള്ളത്തുള്ളികള്‍ പോലെ ഡല്‍ഹിയുടെ കൊടും ചൂടിലേക്ക് പെയ്ത മഴ തിളയ്ക്കുമ്പോള്‍,ജന്ദര്‍ മന്ദിര്‍ റോഡിലെ ഓഫീസ് മുറിയുടെ പൂമുഖത്തിരുന്നാണ് സ്വാമി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിനായി മനസ്സ് തുറന്നത്.പുതിയ കാലത്തു നിന്ന് ഓര്‍മകളെയും കൊണ്ട് പഴയ വഴികളിലേക്കിറങ്ങുമ്പോള്‍ അത് സ്വാമി അഗ്‌നിവേശിന്റെ ആത്മകഥയും രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇതുവരെ തുറക്കാത്ത ഉള്ളടക്കവുമാകുന്നു.അനാരോഗ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സഹപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ജാവേദ് ഇടക്കിടെ ഉയര്‍ത്തിയ വിലക്കുകള്‍ സ്‌നേഹപൂര്‍വം മറി കടന്ന് അഗ്‌നിവേശ് സംസാരിക്കുന്നു.

പ്രതിസന്ധികള്‍ സ്വാമി അഗ്‌നിവേശിന് പുതുമയല്ല.റാഞ്ചിയിലെ അക്രമവും അതു പോലെ കരുതാം.എന്നാല്‍ അതിലടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ ആക്രമത്തെ കൂടുതല്‍ ഗുരുതരമാക്കുന്നത്.റാഞ്ചിയില്‍ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

രാജ്യഭരണ സംവിധാനത്തിലെ ഉന്നതരുടെ അറിവോടെയുമുള്ള ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമാണ് റാഞ്ചിയില്‍ നടന്നത്. ഏറ്റവും ആദിമ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിലൊന്നായ പഹാഡിയാകളുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് ജൂലായ് 17 ന് ഞാന്‍ റാഞ്ചിയില്‍ പോയത്. അവിടെ ആദിവാസികള്‍ മാസങ്ങളായി നടത്തി വരുന്ന ഒരു സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു യാത്ര. ആദിവാസികളുടെ ഭൂമി വന്‍കിട കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ അന്യായമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ പരാതി.ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കര്‍ ഭൂമി ഇങ്ങനെ കൈമാറാനായി ജാര്‍ഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാര്‍ വന്‍ കോര്‍പ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുമായി 210 ധാരണാപത്രങ്ങളാണ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്.ഇതിനെ ആദിവാസികള്‍ അവരുടേതായ സമാധാന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ എതിര്‍ത്തു വരികയാണ്.

എന്നാല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷമുപയോഗിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിപരായി ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുകയും രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഛോട്ടാ നാഗ്പൂരിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങള്‍ക്കും എതിരാണ് പുതിയ നിയമം. എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും കാറ്റില്‍ പറത്തിയാണ് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും മറ്റും പണം നല്‍കിയ വന്‍കിട കോര്‍പ്പറേറ്റ് കമ്പനികള്‍ക്ക് തിരികെ സഹായം നല്‍കുന്നതില്‍ മോദി സര്‍ക്കാരിനുള്ള തിടുക്കമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. വളരെ തിടുക്കത്തിലാണ് ധാതുസമ്പത്തില്‍ സമ്പന്നമായ ഝാര്‍ഖണ്ഡില്‍ അവര്‍ ഈ പരിപാടി വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുന്നത്.

ആ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് ആദിവാസി സംഘടനകള്‍ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത്. റാഞ്ചിയില്‍ നിന്ന് 380 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരെയുള്ള പാക്കൂര്‍ ജില്ലയിലായിരുന്നു പരിപാടി.ഞാന്‍ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയത്.വളരെ വളരെ ഉള്‍പ്രദേശം.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍,ജില്ലാ ഭരണകൂടം തുടങ്ങിയവരെ അറിയിച്ചിട്ടാണോ ഇത്തരം യാത്രകള്‍ നടത്താറുള്ളത് ?

ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് അവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മുന്നെ ഞാന്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റ് ചോദിച്ച് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. കത്തും ഇ.മെയിലും ഫാക്‌സും അയച്ചു. ഞാന്‍ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ പത്ത് മിനുട്ട് സമയം വേണമെന്നായിരുന്നു കത്തില്‍ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നത്.എന്നാല്‍ അതിന് മറുപടി കിട്ടിയില്ല. ഞാന്‍ അവിടെ എത്തിയിട്ടും ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു. നടന്നില്ല. റാഞ്ചിയില്‍ എത്തിയതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ഖുന്തി എന്ന സ്ഥലത്ത് സമാനമായ ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഞാന്‍ പോയി. ജാര്‍ഖണ്ഡിന്റെ എക്കാലത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യസമരപ്രതീകം വിര്‍സാ മുണ്ഡയുടെ ജന്‍മസ്ഥലമായിരുന്നു ഖുന്തി. 'പത്തല്‍ഗഡി 'എന്ന പുതിയ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി.

ഗ്രാമസഭകള്‍ക്കാണ് പരമാധികാരം എന്നാണ് പത്തല്‍ഘടിയുടെ മുദ്രാവാക്യം.''ന വിധാന്‍ സഭ, ന ലോക്‌സഭ, സബ്‌സെ ബഡി ഗ്രാം സഭ '' (വിധാന്‍ സഭയല്ല,ലോക്‌സഭയല്ല,ഗ്രാമസഭയാണ് ഏറ്റവും വലുത് ) എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് അവര്‍ മുഴക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പാര്‍ലമെന്റേറിയന്‍ രീതിയാണ് അവര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഈ സമരങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനോ അടിച്ചമര്‍ത്താനോ ആണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ സമരമാണെന്നോ, നക്‌സലൈറ്റ് സമരമാണെന്നോ, ക്രിസ്ത്യന്‍ മിഷണറിമാരുടെ ഏര്‍പ്പാടാണെന്നോ ഒക്കെയാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ആരോപണം. ഈ മൂവ്‌മെന്റുകള്‍ക്ക് ചീത്തപ്പേര് നല്‍കാനാണ് അവര്‍ എക്കാലത്തും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാര്‍ഥ വിഷയങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളുടെ വൃത്തികെട്ട വഴികളാണിത്.

ഖുന്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേട്ടുമായും സബ് ഡിവിഷണല്‍ മജിസ്‌ട്രേട്ടുമായും ഞാന്‍ ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് റാഞ്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങി. പാക്കൂര്‍ ജില്ലയിലായിരുന്നു അടുത്ത പരിപാടി. പാക്കൂറിലെ സംഘാടകര്‍ എന്റെ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടസംവിധാനങ്ങളെ മുന്‍ കൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നില്ല. ഒരു പോലീസുകാരനെ പോലും നിയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. വരുന്നതു വഴി ഹൈവേയില്‍ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ താമസിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മുപ്പത് കിലോമീറ്റര്‍ ഉള്ളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് പൊതുസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. തിരികെ എത്തി ഹോട്ടലില്‍ ഒരു വാര്‍ത്താ സമ്മേളനവും നടത്തി. ആദിവാസി പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഞാന്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കു വച്ചത്.

എന്നാല്‍ ഇതിനിടയില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ യുവജനവിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ചിലര്‍ ഹോട്ടലിന് പുറത്ത് കൂട്ടം കൂടുന്നതായും അവര്‍ എനിക്കെതിരെ പ്രകടനം നടത്താന്‍ പോകുന്നതായും എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു. അവര്‍ പുറത്തു നില്‍ക്കേണ്ടതില്ല. അകത്തേക്ക് വരാന്‍ പറയു. ഞാന്‍ അവര്‍ക്ക് ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കൊടുക്കാം. അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഞാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് അവരെ അറിയിക്കാനും പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി പറയുകയോ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ മാപ്പ് പറയാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും അവരെ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ഒരാള്‍ പോലും അകത്തേക്ക് വന്നില്ല. വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് ഞാന്‍ ഹോട്ടലിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ ,പൊടുന്നനേ എന്റെ നേരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ക്കൊണ്ട,് ആക്രോശിച്ച് ഒരു ആള്‍ക്കൂട്ടം ഇളകി വന്നു.

നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു.അവര്‍ ഉറക്കെ ജയ് ശ്രീറാം,ജയ് ശ്രീറാം മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നെ മോശം വാക്കുകള്‍ ചേര്‍ത്ത് ശകാരിച്ചു. അടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. കാലുകളും കൈകളും കൊണ്ട് അടി. വലിച്ച് നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി. വാച്ചും പേഴ്‌സും മൊബൈല്‍ ഫോണും കണ്ണടയും ചിതറിത്തെറിച്ചു. എന്റെ നെഞ്ചില്‍ കയറി നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളികളായി. ഉടുവസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി,വെള്ളം കോരിയൊഴിച്ചു. മരിക്കുമെന്ന് തോന്നി. മരണത്തിന് ഞാന്‍ തയ്യാറെടുത്തു. എന്തിനാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ,ഞാന്‍ ചോദിക്കുന്നതൊന്നും കേള്‍ക്കാന്‍ അവര്‍ തയ്യാറായില്ല. ദൈവം ഒരു വിധം എന്നെ രക്ഷിച്ചു. എനിക്ക് ദൈവത്തില്‍ കടുത്ത വിശ്വാസമുണ്ട്. മരിച്ചില്ല. എന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നെ ഒരു വിധം അവിടെ നിന്ന് ഹോട്ടലിനുള്ളിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചു.

ഇത്രയും സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടും പോലീസ് എത്തിയില്ലേ ?

ഒരാളും വന്നില്ല.പോലീസും അധികാരികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ ഒരു ആസൂത്രിത പദ്ധതിയായാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്.പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെ ഞാന്‍ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടു. ഇതൊന്നും ഞങ്ങള്‍ക്കറിയില്ല എന്നായിരുന്നു എസ്.പി.യുടെ മറുപടി. എന്റെ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചതിന്റെ രസീത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് പോലീസുകാരെ ഉടന്‍ അങ്ങോട്ട അയക്കാമെന്ന് എസ്.പി. പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അത് പോര താങ്കള്‍ തന്നെ നേരിട്ട് വരണമെന്ന് ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നോക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. എസ്.പിയോ പോലീസോ വന്നില്ല. നിരാശാജനകമായിരുന്നു. ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേട്ടിനെ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹവും ഇതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഉടനെ ഞാന്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ഫോണ്‍ ചെയ്തു. ഞാന്‍ പറഞ്ഞതൊക്കെ അദ്ദേഹം കേട്ടു. സംഭവങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹം ദുഖം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിനോട് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്താന്‍ പറയാം എന്ന് അറിയിച്ചു. അപ്പോഴേക്ക് എന്നെ പാക്കൂരിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. മുപ്പത് മിനുട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എന്നെ കാണാന്‍ എസ് പി യും ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേട്ടും വന്നു.

അതിന് മുമ്പ് തന്നെ, അടിയുണ്ടായ ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ് നാഥ് സിംഗിനെ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടാന്‍ ഞാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം തിരക്കിലാണെന്ന മറുപടിയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. എന്നെ തിരികെ വിളിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ഈ ദിവസം വരെ അതുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്റെ സന്ദേശത്തിന് പോലും മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. പത്രപ്രവര്‍ത്തക സുഹൃത്തായ വേദ് പ്രകാശ് വൈദികിനെ വിളിച്ച് ഞാന്‍ കാര്യം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹവും രാജ്‌നാഥ് സിംഗുമായി സംസാരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. അതും നടന്നില്ല. തിരക്കിലാണെന്നും തിരികെ വിളിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി.

ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്നെ ആക്രമിച്ചവര്‍ക്ക് എന്നെ അറിയില്ല. എന്നോട് വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യമില്ല. പ്രശ്‌നങ്ങളില്ല.പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ ആക്രമിച്ചത്. എന്തായിരിക്കും കാരണം ?ഞാന്‍ ഒത്തിരി ആലോചിച്ചു. ആദിവാസികളെ പിന്തുണക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ഞാന്‍ കണ്ട ഏക കാരണം. സമരം മൂലം ഭൂമി എളുപ്പത്തില്‍ കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍ക്ക് കൈമാറാന്‍ കഴിയുന്നില്ല.അതായിരിക്കാം മറ്റൊരു കാരണം. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരിയായ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആവിഷ്‌കരിച്ച പദ്ധതി ,അവര്‍ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ എനിക്കെതിരെ നടപ്പാക്കിയതാണ്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു ബി.ജെ.പി നേതാവ് സ്വാമിയെ വിളിച്ചിരുന്നോ ?

ഇല്ല.ഇല്ലേയില്ല.ഇതുവരെയില്ല.ഒരു മുന്‍മന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതുമാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. വേറെ ആരും വിളിക്കുകയോ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ഇതുവരെ.

മന്ത്രിസഭയിലും ബി.ജെ.പിയിലും സംന്യാസിമാരുണ്ടല്ലോ ? അവരും അന്വേഷിച്ചില്ലേ ?

അതെ.ബി.ജെ.പിയിലും മന്ത്രിസഭയിലുമൊക്കെ സ്വാമിമാരുണ്ട്. ഒരാളും എന്നെ വിളിച്ചില്ല. മന്ത്രിമാരില്‍ ചിലര്‍ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഡോ.ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍,തൊഴില്‍ മന്ത്രി സന്തോഷ് ഗംഗേവാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍. നിരവധി പരിപാടികളില്‍ ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ഞാന്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരും അന്വേഷിച്ചില്ല.

മാധ്യമങ്ങളുടെ സമീപനമെന്തായിരുന്നു ?

മാധ്യമങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ അക്രമസംഭവം പുറത്തു വരുമായിരുന്നില്ല.മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ ആക്രമസംഭവങ്ങള്‍ പുറം ലോകത്തെത്തിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് ടെലിവിഷന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ വലിയ സഹായമാണ് ചെയ്തത്. അവര്‍ ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചു.അതിലൂടെയാണ് പുറം ലോകം സംഭവം അറിഞ്ഞത്.ഈ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്നില്ലെങ്കില്‍, എനിക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും പറ്റിയെന്നായിരിക്കും പ്രചരണം. മാധ്യമങ്ങളോട് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട്.എന്നെ ആക്രമിച്ചവരുടെ പാര്‍ട്ടി പദവികള്‍ സഹിതം വാര്‍ത്ത മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.ബി.ജെ.പി,യുവമോര്‍ച്ച,ഏ.ബി.വി.പിക്കാര്‍ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ അക്രമി സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

രാജ്യത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഇരയാണോ താങ്കള്‍ ?ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍ പതിവ് സംഭവമായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം.അത്തരമൊരു നീക്കമായി ഇതിനെ കാണാമോ ?

തീര്‍ച്ചയായും ഇത് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആക്രമണമാണ്. എന്നാല്‍ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പലയിടത്തും നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന് മുഖമില്ല.ആരൊക്കെയോ ചേര്‍ന്ന് ആക്രമിക്കുന്നു. അതൊരാള്‍ക്കൂട്ടമാണ്. എന്നാല്‍ എന്നെ ആക്രമിച്ചവര്‍ക്ക് കൃത്യമായ മഖുമുണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രവര്‍ത്തകരായിരുന്നു. തിരിച്ചറിയാവുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ടമായിരുന്നു. ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതര്‍ക്ക് ഈ ആക്രമത്തിലുള്ള പങ്കാണിത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ഡല്‍ഹിയിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പ്രതികരിച്ചില്ല. ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല. മാത്രമല്ല,അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരംഗം പോലും പ്രതികരിച്ചില്ല. ഒരു എം.പി പോലും മിണ്ടിയില്ല. വളരെ കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ആക്രമണമായിരുന്നു ഇതെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നു.

താങ്കളും സംന്യാസിയാണ്.കാഷായമാണ് വേഷം.എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ?

എന്റെ സംന്യാസവും കാഷായവുമാണ് അവരെ വിറളിപിടിപ്പിക്കുന്നത്.ഒരു സംന്യാസി ബി.ജെ.പിയെയും ആര്‍.എസ്.എസിനെയും എതിര്‍ക്കുന്നു,വിമര്‍ശിക്കുന്നു എന്നതാണ് അവരെ രോഷം കൊള്ളിക്കുന്നത്.പക്ഷെ,ഞാന്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെയോ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിന്റെയോ ഭാഗമല്ല. I am open to all.Open to all good things.Let noble things come to us from all sides. എന്നാണ് വേദങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ എന്നെ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നു .യേശുക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ് നബി, ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങള്‍ എല്ലാം കടന്നു വരുന്നു. ഇതില്‍ നിന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഞാനൊരു സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യനായി. ഞാന്‍ ഹിന്ദുവിസത്തിനോ ഇസ്ലാമിനോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കോ എന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും മതത്തിനായി എന്നെ നീക്കിവച്ചിട്ടില്ല. ഞാനൊരു സംന്യാസിയാണ്. വിശ്വ പൗരന്‍.

വേദിക് സോഷ്യലിസം എന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണം വളര്‍ത്തിയെടുത്തത് ഇത്തരം ഒരു അടിത്തറയില്‍ നിന്നാണോ ?

ആര്യസമാജ് എന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് ഞാന്‍ വളര്‍ന്നു വന്നത്. 1963-68 കാലത്ത് കല്‍ക്കട്ട സെന്റ് സേവ്യേഴ്‌സ് കോളേജില്‍ നിയമം,ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ പ്രൊഫസറായിരുന്നു.കല്‍ക്കട്ടയില്‍ സവ്യസാചി മുഖര്‍ജിയുടെ കീഴില്‍ അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു.സവ്യസാചി മുഖര്‍ജി പിന്നീട് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി.അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തില്‍ നിന്നാണ് ഞാന്‍ കുടുംബവും ജോലിയും കരിയറും വെടിഞ്ഞ് സംന്യാസിയാകാന്‍ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്. പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ആശയങ്ങളും ദര്‍ശനങ്ങളും എനിക്ക് ആകര്‍ഷകമായി തോന്നി.ആര്യസമാജില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോഴാണ് വേദിക് സോഷ്യലിസം എന്ന സങ്കല്‍പം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത്.

എല്ലാവര്‍ക്കും തുല്യത എന്നതാണ് വേദിക് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ കാതല്‍. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണെന്നാണ് വേദങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. ജാതി,ധന വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും സ്വീകാര്യമല്ലെന്നാണ് വേദങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ദരിദ്രരായി തുടരുന്നതെന്തു കൊണ്ടെന്നായിരുന്നു എന്നെ അലട്ടിയ ചോദ്യം. Why india remains poor ? എന്തു കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വര്‍ധിക്കുന്നു ? വേറെ ഒരിടത്തും ഇത്തരത്തില്‍ accute ആയ വ്യത്യാസം കാണാനില്ല.നമ്മള്‍ നമ്മുടെ പൂര്‍വികര്‍ നല്‍കിയ spiritual energy ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് കാരണമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായിരുന്നു എന്റെ പ്രധാന നിരീക്ഷണം.

വേദങ്ങളും സോഷ്യലിസവും.വളരെ വ്യത്യസ്തവും അപൂര്‍വുമായ ഒരു മിശ്രിതമാണ്. ഇത് തമ്മില്‍ ചേരുന്നതെങ്ങനെ ?

അതെ. അങ്ങനെ തോന്നാം.എന്നാല്‍ രണ്ടും സമാനമാണ്.എല്ലാ മനഷ്യരും ഒരുമിക്കണമെന്നും എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നുമാണ് വേദങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും മനുഷ്യര്‍ ഒരുമിച്ച് പങ്കിടണം.അതിന്റെ ഉടമസ്ഥത എല്ലാവര്‍ക്കുമാണ് എന്ന് വേദങ്ങള്‍ പറയുന്നു. sharing and caring ആണ് വേദങ്ങളുടെ അന്തസ്സത്ത. അത്യാഗ്രഹമല്ല,ആവശ്യമാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് വേദങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ഇത് കാള്‍മാര്‍ക്‌സ് പറഞ്ഞതിന് തുല്യമാണ്.വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് കാള്‍ മാക്‌സ് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതുമായി ചേര്‍ത്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

താങ്കളെ മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് സ്വാമിയെന്നും കമ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വാമിയെന്നും വിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാനൊരിക്കലും മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റല്ല എന്ന് താങ്കള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.എന്താണ് പ്രതികരണം ?

ഞാന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ.ഞാന്‍ ഒന്നിന്റെയും ഭാഗമല്ല.വേദങ്ങള്‍ എക്കാലത്തും ഇവിടെയുണ്ട്.ഞാന്‍ അതിന്റെ പ്രസക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ മാത്രമാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.എന്റെ സംന്യാസ ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലും നിരവധി വിമര്‍ശങ്ങള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മാര്‍ക്‌സിസം ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ തത്വശാസ്ത്രമാണ് എന്നാണെന്റെ വിശ്വാസം.എക്കാലത്തും പ്രസക്തമാണ്.ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണ്.കാരണം എല്ലാ വികസന സങ്കല്‍പങ്ങളും മുതലാളിത്ത കേന്ദ്രിതമായിരിക്കുന്നു.കമ്പോള ശക്തികള്‍ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു.വന്‍ കിട കോര്‍പ്പറേറ്റ് കമ്പനികള്‍ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ നന്‍മകളും വാങ്ങുന്നു.പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള്‍ കൊള്ളയടിക്കുന്നു.പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള്‍ എല്ലാവരുടേതുമാണ്.എന്നാല്‍ അത് സ്വകാര്യകുത്തകകള്‍ക്ക് തീറെഴുതുന്നു.ഇതിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന തത്വശാസത്രമാണ് മാര്‍ക്‌സിസം.

ഭൂമി നമ്മുടെ മാതാവും നമ്മള്‍ ഭൂമിയുടെ മക്കളുമാണെന്നാണ് വേദങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.അപ്പോള്‍ മക്കള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും ഭൂമിക്ക് മേല്‍ തുല്യാവകാശമാണ്.കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ മുലപ്പാലില്‍ തുല്യ അവകാശമുള്ളതു പോലെ.ഇത് മാര്‍ക്‌സിസത്തോട് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്ന സങ്കല്‍പമാണ്.എന്നാല്‍ മുതലാളിത്ത ലോകക്രമം പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള്‍ ധനവാന്‍മാര്‍ക്ക് കൈമാറാനാണ്.അവര്‍ അത് വികസിപ്പിക്കും.അങ്ങനെ വികസനത്തിന്റെ മറവില്‍ അവര്‍ പരിസ്ഥിതിയെ തകര്‍ക്കും.ജലം,വായു എന്നിവയെയും നശിപ്പിക്കും.എന്നിട്ട് ഡോളറുകളുമായി കടക്കും.മാര്‍ക്‌സിസം പറയുന്നതും വേദങ്ങള്‍ പറയുന്നതും സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സമ്പാദനം പാടില്ലെന്നാണ്.സ്വത്ത് കൈമാറ്റവും പാടില്ല.ഇത്തരം ആശയധാരകള്‍ ആര്യസമാജിന്റെ ഭാഗമായും അതിന് ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായും ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ആര്യ സമാജിന് വേരോട്ടമുള്ള ഹരിയാനയിലും രാജസ്ഥാനിലും പഞ്ചാബിലുമൊക്കെ ഈ വിചാരധാര പകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.1960 കളുടെ ഒടുവില്‍.എന്നാല്‍ ഞങ്ങളിത് പറയുന്നത് ഒരു spiritual way യിലൂടെയായിരിക്കും.അഹിംസയുടെ വഴിയിലൂടെ.വര്‍ഗ്ഗശത്രുവിനെ ഉന്‍മൂലനം ചെയ്യാന്‍ തോക്കെടുക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ മാര്‍ഗ്ഗമല്ല.

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളം സ്വദേശി വി.കെ.എസ് റാവു ,സ്വാമി അഗ്‌നിവേശ് ആയതെങ്ങനെയാണ് ? സ്വാമി അഗ്‌നിവേശ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകനെ രൂപപ്പെടുത്തിയതില്‍ ആര്യസമാജ് ആശയങ്ങള്‍ക്ക് എത്രമാത്രം സ്വാധീനമുണ്ട് ?

വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ഞാന്‍ ജനിച്ചത്.ആന്ധ്രയിലെ ശ്രീകാകുളത്ത്.വേപ ശ്യാം കുമാര്‍ റാവു (വി.എസ്.കെ.റാവു )എന്നായിരുന്നു പൂര്‍വാശ്രമത്തില്‍ എന്റെ പേര്.നാലാം വയസ്സില്‍ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു.അപ്പൂപ്പന്‍ മധ്യപ്രദേശിലെ ശക്തി എന്ന ചെറു രാജ്യത്തെ ദിവാനായിരുന്നു.അച്ഛന്റെ മരണശേഷം ഞാനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും അപ്പൂപ്പന്റെ സംരക്ഷണയിലായി.അപ്പൂപ്പന് എന്നോട് വളരെ സ്‌നേഹമായിരുന്നു.എന്റെ പഠിപ്പിലും വളര്‍ച്ചയിലും അപ്പൂപ്പന് കാര്യമായ ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നു.പതിനേഴാം വയസില്‍ മെട്രികുലേഷന്‍ പാസ്സാകുന്നതുവരെ അപ്പൂപ്പന്റെ സംരക്ഷണയില്‍ കഴിഞ്ഞു.തുടര്‍ന്നും പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു.എന്നാല്‍ ,ഉപരിപഠനത്തിന് അവിടങ്ങളില്‍ സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്റെ ചേച്ചിയെ കല്‍ക്കട്ടയിലായിരുന്നു വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചിരുന്നത്.പഠിക്കാനുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹമറിഞ്ഞ് ചേച്ചി എന്നോട് കല്‍ക്കട്ടയിലേക്ക് ചെല്ലാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.ഞാന്‍ കൊല്‍ക്കട്ടയിലെത്തി.അവിടെയെത്തി ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ആര്യസമാജിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെട്ടു.അതില്‍ ആകൃഷ്ടനായി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി.ഇതുവരെ നമ്മള്‍ പരിശീലിച്ചതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു. ആചാരങ്ങള്‍ ,അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍,അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ എന്നതൊക്കെ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.വേദ പാരമ്പര്യത്തില്‍ ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന് ഇടമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി.അന്ന് ആചാര്യ രമാകാന്ത് ശാസ്ത്രി എന്ന ഗുരു ആര്യസമാജത്തിലൂണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിശാലമായി പഠിപ്പിച്ചു.അറിവു പകര്‍ന്നു തന്നു.ഇതോടെ ഞാന്‍ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് താമസം ആര്യ സമാജിലേക്ക് മാറ്റി.ഞങ്ങള്‍ ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു.ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ പല വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.എന്റെ ലോക വീക്ഷണം മാറ്റാന്‍ അത് കാരണമായി. ആര്യ സമാജിന്റെ ചടങ്ങുകളില്‍ ഞാന്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ തുടങ്ങി.ജാതി വ്യവസ്ഥ,വര്‍ഗ്ഗീയത തുടങ്ങിയ ഇടുങ്ങിയ ചിന്തകളില്‍ നിന്നെല്ലാം പതുക്കെ ഞാന്‍ മോചിതനായി.

വേദങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ' മനുര്‍ഭവ' എന്ന സങ്കല്‍പമാണ്.ഹിന്ദു ഭവ,മുസ്ലിംഭവ,ക്രിസ്ത്യന്‍ ഭവ എന്നല്ല !മനുഷ്യനാകാനാണ് വേദങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.മനുഷ്യ ബനേ,അച്ചേ ഇന്‍സാന്‍ ബനോ എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്.എന്നെ എന്തിന് ഹിന്ദു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ?എന്നെ എന്തിന് ബ്രാഹ്മണന്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ? എനിക്ക് നല്ല മനുഷ്യനായാല്‍ മതി.ഇതായിരുന്നു പകര്‍ന്നു കിട്ടിയ ആദ്യ പാഠം.ആര്യ സമാജത്തില്‍ മുഴുകിയപ്പോള്‍ പാവങ്ങള്‍ക്കും സാധാരണക്കാര്‍ക്കും വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന ചിന്തയായി.കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കി.നിയമത്തിലും ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി.ഇതിനിടയില്‍ എനിക്ക് കല്‍ക്കട്ട സെന്റ് സേവ്യേഴ്‌സില്‍ അധ്യാപകനായി ജോലി കിട്ടി.നിയമം,ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കാനായിരുന്നു നിയമനം.ആര്യസമാജും സ്വാമി ദയാനന്ദ് സരസ്വതിയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്‍മാരും അനുഭവങ്ങളുമാണ് എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്.

ഹരിയാനയിലാണ് സംന്യാസത്തിന്റെ തുടക്കം.സ്വാമി അഗ്‌നിവേശിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനവും ഹരിയാനയില്‍ തന്നെ.എന്തു കൊണ്ടാണ് ഹരിയാന തിരഞ്ഞെടുത്തത് ?

ഹരിയാന അന്ന് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനമായിരുന്നു.രാജ്യ തലസ്ഥാനവുമായി മൂന്ന് വശത്തും അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനം.ഈ പ്രദേശമാണ് ആര്യസമാജിന്റെ വളര്‍ത്തു പ്രദേശമെന്ന് പറയാം.ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാന്‍ ഒരു കാരണമുണ്ട്.ഒരിക്കല്‍ ഞാന്‍ ഹരിയാനയിലെ ഗുരുകുല്‍ ജാജര്‍ എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി.അവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗിമാത്രമല്ല,അവിടെ നില നിന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ഗുരുകുല സമ്പ്രദായവും എന്നെ ആകര്‍ഷിച്ചു.ഞാനവിടെ ചെല്ലുമ്പോള്‍,ഒരു സംഘം യുവാക്കള്‍ ഗുരുകുലത്തില്‍ ബ്രഹ്മചര്യം അനിഷ്ഠിച്ച് വിദ്യ തേടുകയാണ്.വളരെ ഉത്സാഹം പകരുന്ന അന്തരീക്ഷം.



ഞാന്‍ കയറിച്ചെല്ലുമ്പോള്‍ ,ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു സംസ്‌കൃത ഗുരു അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഗുരുകുലത്തിന്റെ മേധാവി.ഞാന്‍ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. അന്ന് ഞാന്‍ കല്‍ക്കട്ട സെന്റ് സേവ്യേഴ്‌സിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു.ഉടന്‍ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ കുട്ടികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി.അവരോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാന്‍ എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഞാന്‍ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു.എന്റെ സംസാരം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.ഞാന്‍ അന്ന് അവിടെ തങ്ങി.വൈകിട്ട് തൊട്ടു മുന്നിലെ വയലില്‍ എല്ലാവരും ചേര്‍ന്ന് കുളിക്കാന്‍ പോയി.കുളി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പാടവരമ്പത്തിരുന്നു.അപ്പോള്‍ ഗുരു ചോദിച്ചു,പ്രൊഫ.റാവു താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്.അതെല്ലാം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കണം.പക്ഷെ.എങ്ങനെ ?നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത് ഒന്നും, സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ലേ ? ഭരണകൂടങ്ങള്‍ നേരെ എതിരായ കാര്യങ്ങളല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ?പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതില്‍ കാര്യമുണ്ടോ ?മദ്യം ആരോഗ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഹാനികരമാണ്.പക്ഷെ,സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ മദ്യവില്‍പനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.ഇത് വൈരുധ്യമല്ലേ ?

ഞാന്‍ ഒന്ന് ഞെട്ടി. ഗുരുകുല സംവിധാനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സംസ്‌കൃതാധ്യാപകന്‍ രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു.അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ എന്റെ മനസ്സിനെ അലട്ടാന്‍ തുടങ്ങി.ഞാന്‍ സെന്റ് സേവ്യേഴ്‌സ് കോളേജില്‍ ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നു.പണക്കാരായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പഠിച്ച് പാസ്സായി ബിസിനസ് ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കുന്നു.ദരിദ്രരായ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങള്‍ക്കും എന്ത് പ്രയോജനം ?പട്ടിണിക്കാര്‍ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ?സാമൂഹ്യ നീതിയും തുല്യതയും എങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കാന്‍ പോകുന്നത് ?

രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമാവുക.സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗമാവുക.നയരൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമാകുക.ഇത് മാത്രമാണ് പോം വഴി.ഞങ്ങള്‍ ചെറുപ്പക്കാര്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇറങ്ങും.സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഗുരുകുലത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിന് സഹായം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ധനസഹായമാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കരുതി,ശമ്പളത്തില്‍ പകുതി തരാമെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞു.അങ്ങനെ കല്‍ക്കട്ടയില്‍ എത്തിയ ശേഷം ശമ്പളത്തില്‍ പകുതി മണി ഓര്‍ഡറായി അയച്ചു കൊടുത്തു.എല്ലാ മാസവും ഗുരുകുലത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാര്‍ എനിക്ക് കത്തെഴുതുമായിരുന്നു.വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള കത്തുകള്‍.അതൊക്കെ എനിക്ക് പുതിയ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു.മാസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എനിക്ക് ഗുരുവിന്റെ ഒരു കത്ത് വന്നു.പണം പോര,നിങ്ങള്‍ നേരിട്ട് വരണം എന്നായിരുന്നു കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

കത്ത് കിട്ടിയപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അതിശയിച്ചു.എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്.ജോലിയും കരിയറും ഭാവിയും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിച്ച് ഹരിയാനയിലേക്ക് ചെല്ലണമെന്നാണോ പറയുന്നത് ? ഞാന്‍ ചോദിച്ചു.അതെ,ലോകത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.ഞാന്‍ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി.എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചു.ഒരിക്കലും പോകരുതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി.മനസ്സില്‍ ആശയസംഘട്ടനമായി.ഗുരുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരും കബളിപ്പിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാന്‍ ഉറക്കെ വിശ്വസിച്ചു.മാത്രമല്ല,ജീവിത സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചവരാണവര്‍.വ്യക്തമായ കാരണങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണവര്‍ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് .ഞാന്‍ ആരോടും പറയാതെ വണ്ടി കയറി,ഡല്‍ഹിയിലെത്തി.ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് ജാജറിലെത്തി.

സംന്യാസം എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനവുമായാണോ ജാജറില്‍ എത്തിയത് ?

അതെ.ജാജറിലെ ഗുരുകുലത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ ഞാനതുവരെ ധരിച്ചിരുന്ന പാശ്ചാത്യ വേഷങ്ങള്‍ അഴിച്ചു മാറ്റി.കട്ടിയുള്ള വസ്ത്രം ഉടുക്കാന്‍ തന്നു.തലമുടി വടിച്ചു.കുടുമ വച്ചു.ഉപ്പ് കഴിക്കാന്‍ പാടില്ല.ചെരിപ്പിടാതെയുള്ള നടത്തം.വെറും നിലത്ത് കിടപ്പ്.വളരെ ചിട്ടയായ ജീവിതം.വളരെ വ്യത്യസ്തവും കഠിനവുമായിരുന്നു ജീവിതം.ആദ്യത്തെ രണ്ട് വര്‍ഷം നൈഷ്ഠിക് ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ചു.എല്ലാ ദിവസവും ഹരിയാനയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ മൈലുകളോളം നടന്നു.ജനങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു.ഇത്തരം പരിണാമത്തിലേക്ക് കടക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായി ഞാന്‍ കരുതി.ഞങ്ങളുടെ സംഘങ്ങള്‍ക്കിടയിലും അടുപ്പം രൂപപ്പെട്ടു.ഗ്രാമീണജനങ്ങളുമായുള്ള സഹവാസമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ തത്വശാസ്ത്രവും ആശയവും.കുരുക്ഷേത്രം മുതല്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ രാജ്ഘട്ട് വരെ ഒരു പദയാത്ര ഞങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തു.ഇരുനൂറ്റമ്പതോളം ബ്രഹ്മചാരികള്‍.ദിവസവും 10 മുതല്‍ 30 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ നടന്നു.ആരൊക്കെയോ തന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചു.എവിടെയെക്കെയോ ഉറങ്ങി.പാവങ്ങളായ ഗ്രാമീണരുടെ ആതിഥേയത്വം ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായിരുന്നു.തലേ ദിവസമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വരവ് അറിയുക.അവര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഞങ്ങള്‍ക്കായി കരുതി വയ്ക്കും.വലിയ സദ്യയായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍ക്കത്.ഒരു രൂപ നോട്ട് കോര്‍ത്ത മാല ഞങ്ങളെ അണിയിക്കും.തുടര്‍ന്ന് രാത്രി വരെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങള്‍ ,പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ കേട്ടിരിക്കും.

ഈ യാത്രകള്‍ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് ?

ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം നേരിട്ട് അറിയാന്‍ ഈ യാത്ര സഹായിച്ചു.പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ക്ക് ഒത്തു കൂടുന്നവരോട് അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പറയാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടും.ഒന്നുമില്ല,വളരെ സന്തോഷം എന്നൊക്കെയായിരിക്കും അവരുടെ ആദ്യത്തെ മറുപടി.എന്നാല്‍ ഈ നാട്ടില്‍ ഒത്തിരി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാണുന്നു.ദുരിതം കാണുന്നു.പട്ടിണി കാണുന്നു.നിങ്ങള്‍ കൃഷിക്കാരാണ്.നിങ്ങള്‍ അന്നദാതാക്കളാണ്.രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ ഊട്ടുന്നത് നിങ്ങളാണ്.എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീടുകളില്‍ പട്ടിണിയാണല്ലോ എന്ന് ഞങ്ങള്‍ ചോദിക്കും.അപ്പോള്‍ അവര്‍ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും.

നിങ്ങള്‍ക്ക് സത്യമായിട്ടും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍,ഈ ഗ്രാമത്തിന് തലവേദനയായി മാറിയിരിക്കുന്ന മദ്യവില്‍പന ശാല പൂട്ടിക്കാന്‍ സഹായിക്കണമെന്നവര്‍ പറയും.ഈ ചെറിയ വിഷയം ഞങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്തിനാണ്.നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കേള്‍ക്കില്ലേ എന്ന് ഞങ്ങള്‍ ചോദിക്കും.ജനങ്ങളല്ലേ ജനാധിപത്യത്തില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ?(ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിര്‍വചനമൊക്കെ ഞാന്‍ കോളേജ് ക്ലാസില്‍ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ ?)ചോദ്യം വെറുതെയായി.ഭരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ജനങ്ങളുമായുള്ള റശരെീിിലര േആണിതില്‍ നിന്നൊക്കെ വ്യക്തമായത്.തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല്‍ സ്വന്തം വോട്ടര്‍മാരെ പോലും നേതാക്കള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല.ഇത് ഞങ്ങളെ നടുക്കി.തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പോലും ജയിച്ചവര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന രാസപരിണാമം അത്ഭുതകരമാണ്.1968 ഒക്ടോബറില്‍ രാജ്ഘട്ടില്‍ ഞങ്ങളുടെ പദയാത്ര അവസാനിച്ചു.പദയാത്ര അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഘത്തില്‍ ഇരുനൂറിലേറെ പേര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.ഞങ്ങള്‍ പന്തം കൊളുത്തി വച്ച് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.ജീവിതം മുഴുവന്‍ അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുമെന്ന് പന്തങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി.വല്ലാത്ത ആവേശമായിരുന്നു !

ഈ ജനദുരിത കഥകള്‍ ശേഖരിച്ചതിനപ്പുറം പരിഹാരത്തിനായി എന്ത് ചെയ്തു ?

ജനങ്ങള്‍ക്കായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിച്ചു.അന്ന് ഹരിയാന ഭരിക്കുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസായിരുന്നു.ഞങ്ങള്‍ എം.എല്‍.എമാരെ പോയി കണ്ടു.എം.എല്‍.എമാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ കേട്ടു.ജനങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ മദ്യനയം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.ഞങ്ങളുടെ കയ്യില്‍ നിവേദനം വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് അവര്‍ ചോദിച്ചു.ഞങ്ങള്‍ നിവേദനം നല്‍കി.അവര്‍ അതില്‍ ഒപ്പിട്ടു.ഞങ്ങളുമായി ഒരു തര്‍ക്കം പോലും നടത്തിയില്ല.എണ്‍പത് അംഗങ്ങളുള്ളതില്‍ നാല്പത് പേര്‍ ഒപ്പിട്ടു. ഞങ്ങള്‍ സന്തോഷിച്ചു.മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണണം.അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റ് കിട്ടാന്‍ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു.നിവേദനം മുഖ്യമന്ത്രി വായിച്ചു.എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ വച്ച് ചവറ്റുകുട്ടയില്‍ കീറി എറിഞ്ഞു.ഞങ്ങളോട് get out എന്ന് അലറി.യു റാസ്‌കല്‍സ്,സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനം എന്നെ പഠിപ്പിക്കാന്‍ വന്നിരിക്കുകയാണോ ? ഞങ്ങള്‍ shocked ആയി.ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നില്‍ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നം പറയാന്‍ ചെന്നപ്പോള്‍,അയാളുടെ സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ ഒപ്പിട്ട കത്ത് കീറി ചവറ്റുകുട്ടയില്‍ എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു!ugly face our democracy!ഞങ്ങള്‍ വലിയ പാഠങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയത്.ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിര്‍വചനം മാറ്റിയെഴുതണമെന്ന് തോന്നി. ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന ഭരണം എന്നതിന് പകരം മാഫിയക്ക് വേണ്ടി മാഫിയ നടത്തുന്ന ഭരണം എന്ന നിര്‍വചനമാണ് യുക്തമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.ഭരണഘടന പറയുന്നതിന് കടകവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് സര്‍ക്കാരുകള്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി.ഇതോടെ ഞങ്ങള്‍ കുറെക്കൂടി കരുത്തരായി.രാജ്യത്തെ ഈ രാഷ്ട്രീയ രീതി മാറ്റണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിച്ചു.അതിന്റെ തുടക്കം ഹരിയാനയില്‍ നിന്നായിരിക്കണം എന്നും.

ഇന്ദിരാഗാന്ധിയായിരുന്നു അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി.എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണം .നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമായി ഒതുക്കി നിര്‍ത്തിയതു കൊണ്ട് പ്രയോജനമെന്ത് ?

അതെ.അത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കാലമായിരുന്നു.പക്ഷെ,പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരു തുടക്കം വേണമല്ലോ ,അത് ഹരിയാനയില്‍ നിന്നാകട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ കരുതിയത്.ഞങ്ങള്‍ ഇന്ദിരക്കെതിരെ പ്രചരണം തുടങ്ങി.അവരുടെ നയങ്ങള്‍ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കും കര്‍ഷകര്‍ക്കും വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.1969 ല്‍ ആദ്യത്തെ അറസ്റ്റ്.ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടു പോയി.എന്താ കേസെന്ന് പോലീസുകാരോട് ചോദിച്ചു.അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു കേസ് നിങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ മറുപടി !ആദ്യം പോലീസ് ലോക്ക് അപ്പിലടച്ചു.പിന്നെ ജയിലിലും.അവിടെ നിന്ന് ഒരു മജിസ്‌ടേട്ടിന്റെ മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ കൊണ്ടു പോയി.മോഷണം,പിടിച്ചുപറി,കൊലപാതകം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്‍ ചെയ്തവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഞങ്ങളെയും ജയിലിലടച്ചത്.ലോക്കപ്പില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം എന്റെ കയ്യിലും വിലങ്ങിടും.കൂടാതെ ഒരു കയര്‍ കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കെട്ടും.കോടതിയിലേക്ക് ഒരു മാര്‍ക്കറ്റ് വഴി നടത്തിയാണ് കൊണ്ടു പോയത്.ഞാന്‍ സങ്കടപ്പെട്ടു.ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകന്‍.നല്ല ജോലിയും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിച്ച് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയതിന് ഇതാണോ ശിക്ഷ ?

I could not believe it.Why this happen to me? മജിസ്‌ടേട്ടിന്റെ മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കി. മജിസ്‌ടേട്ട് ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല.വക്കീല്‍മാര്‍ വാദിച്ചു.ജാമ്യം അനുവദിക്കാം.പക്ഷെ,അയ്യായിരം രൂപം പിഴയടക്കണം.അന്നത്തെ അയ്യായിരം രൂപ വലിയ തുകയായിരുന്നു.ഞങ്ങളുടെ കയ്യില്‍ ഒരു രൂപ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.വക്കീല്‍മാരായ സുഹൃത്തുക്കള്‍ പോയി പുറത്ത് കൃഷിക്കാരുടെ കയ്യില്‍ നിന്ന് അവരുടെ കൃഷിഭൂമിയുടെ രേഖകള്‍ വാങ്ങി.ഈ രേഖകള്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.എന്നാല്‍ രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്നായി മജിസ്‌ട്രേട്ട്. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാകട്ടെ അവധിയിലും.അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് ശിക്ഷാ കാലാവധി നീട്ടിയെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ തന്ത്രം.

പിന്നീട് പത്ത് തവണ കൂടി താങ്കളെ ജയിലിലടച്ചു.പല കാലങ്ങളിലായി മൊത്തം പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ജയില്‍ ജീവിതം. ഇത് കൂടാതെയാണ് അണ്ടര്‍ ഗ്രൗണ്ട് ജീവിതം.ജയിലിനുള്ളിലെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ?

അന്ന് ജയിലിനുള്ളില്‍ മര്‍ദനമൊന്നും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.സൂപ്രണ്ടും ജയില്‍ വാര്‍ഡന്‍മാരും വളരെ സഹതാപത്തോടെയാണ് പെരുമാറിയത്.ഈ ചെറുപ്പക്കാര്‍ ചെയ്തത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് അവര്‍ കരുതി.ഞങ്ങള്‍ മറ്റ് തടവുകാരോടൊക്കെ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു.തടവുകാരില്‍ 99 ശതമാനം പേരും പാവപ്പെട്ടവരും സാധാരണക്കാരും തൊഴിലാളികളും പട്ടിണിക്കാരുമാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലായി.അവരെ വര്‍ഷങ്ങളോളം ജയിലില്‍ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്.അങ്ങനെ ജയിലുകളെല്ലാം നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു.

ജയിലിലെ അവസ്ഥ അതിഭീകരമായിരുന്നു.ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റിന് മുകളില്‍ ഉറക്കം.പുലര്‍ച്ചെ 5 മണിക്ക് ഭക്ഷണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും അലറി വിളിക്കും.ജയിലഴികളില്‍ തട്ടും.ഒരു കപ്പ് പരിപ്പ് കറി ഒരു പാത്രത്തില്‍ ഒഴിക്കും.നാലഞ്ച് ചപ്പാത്തി ബ്ലാങ്കറ്റിന് മുകളിലേക്ക് എറിയും.കൊതുകും മൂട്ടയും സ്ഥിര താമസം.ജയിലിനകത്തെ ജീവിതം ദാരുണമായിരുന്നു.ജയില്‍ പരിഷ്‌കരണമൊന്നും നടന്നതേയില്ല.ജസ്റ്റിസ് വി.ആര്‍.കൃഷണയ്യരൊക്കെ ജയില്‍ പരിഷ്‌കരണ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയെങ്കിലും നടപ്പാക്കിയില്ല.

ഒരു കാരണവുമില്ലാതെയാണ് ഞങ്ങളെ പലപ്പോഴും ജയിലിലടച്ചിരുന്നത്.അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കുറ്റം തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു രീതി!ഒരിക്കല്‍ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലില്‍ അടച്ചു.കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.കുറ്റമെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ?ഞാന്‍ ഒരു തീവണ്ടിക്ക് തീയിട്ടു !റോഹ്തക്കിനും സോണിപ്പത്തിനും ഇടയില്‍ വച്ച് തീവണ്ടിക്ക് തീവച്ചത്രെ.ഞാനതു വഴി പോയിട്ടേയില്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.അവര്‍ കേട്ടില്ല.പെട്ടെന്ന് പോലീസ് കോടതിയിലേക്ക് ഒരു സാക്ഷിയെ കൊണ്ടു വന്നു.ഞാന്‍ തീവണ്ടിക്ക് തീയിട്ടതിന് അയാള്‍ സാക്ഷിയാണത്രേ.എന്റെ പേരും വിശദാംശങ്ങളും പോലീസ് അയാളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.'ഇയാള്‍ എന്ത് ചെയ്‌തെന്ന് 'എന്നെ ചൂണ്ടി മജിസ്‌ടേട്ട് ചോദിച്ചു.തീവണ്ടിയിലെ ഒരു ബോഗിയില്‍ കയറി തീയിട്ടു.ഞാന്‍ അതിശയിച്ചു പോയി.ഞങ്ങള്‍ പരസ്പരം ആദ്യം കാണുകയായിരുന്നു.ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് എന്റെ വക്കീല്‍ പറഞ്ഞു.പുറത്തു വന്നപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വക്കീലിനോട് സംഭവമെന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു.അതൊക്കെ പോലീസിന്റെ പരിപാടികളാണെന്നായിരുന്നു വക്കീലിന്റെ മറുപടി.പോലീസ് പൈസ കൊടുത്ത് പറയിക്കുന്നതാണ്.ഇത്തരം സാക്ഷികള്‍ എപ്പോഴും പോലീസിന്റെ കയ്യില്‍ സ്റ്റോക്കുണ്ടായിരുന്നു.ഇങ്ങനെയാണ് പാവപ്പെട്ടവനെ കുടുക്കുക.ഇതായിരുന്നു ജൂഡീഷ്യറിയുടെ ദുരന്തം.

സംന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ പേരില്‍ ജയിലില്‍ പോകുന്നു.രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് നാടിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം എപ്പോഴാണ് കൈക്കൊണ്ടത് ?സംന്യാസിമാര്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുണ്ടാക്കുക,തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുക എന്നതൊക്കെ അന്ന് പുതിയ കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ ?

പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്ന് അനുഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി ഉണ്ടാക്കി സര്‍ക്കാരിന്റെ നയങ്ങളില്‍ ഇടപെടുക എന്നതായി പിന്നീട് ലക്ഷ്യം.ഞങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു.അറസ്റ്റും കോടതിയും ജയില്‍ വാസവുമെല്ലാം ഞങ്ങളോടുള്ള സഹതാപം വര്‍ധിപ്പിച്ചു.ഞങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലേക്കിറങ്ങി.ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയാദര്‍ശങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു.വ്യക്തിപരമായി സ്വത്ത് സമ്പാദനം പാടില്ലെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.വ്യക്തിപരമായോ സ്ഥാപനപരമായോ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്.മാത്രമല്ല,ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വര്‍ധിക്കുന്നു.വേദങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തെ വേദങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല.പഴയ വിശ്വാസങ്ങളിലെ നാല് വര്‍ണങ്ങളിലും ഇതെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.ബ്രാഹ്മണരോ ക്ഷത്രിയരോ സ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കുകയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ പാടില്ല.ശൂദ്രരുമില്ല.വൈശ്യര്‍ മാത്രമാണ് ,സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.അതില്‍ തന്നെ പിന്നെയും പിരിവുകളുണ്ട്.ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ പാടില്ല.ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തില്‍ ചെയ്യാം.വാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തില്‍ സ്വത്ത് വിട്ടു കളയണം.സംന്യാസത്തില്‍ അതിന്റെ ഓര്‍മകള്‍ പോലും വിട്ടു കളയണം.പൂര്‍ണമായും വിടണം.സ്വത്തിന് മേല്‍ വളരെ പരിമിതമായ അവകാശമാണുണ്ടായിരുന്നത്.അതും ഉടമസ്ഥാവകാശമായിരുന്നില്ല.

1970 ഏപ്രില്‍ 7 നാണ് ഞങ്ങള്‍ സംന്യാസത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.ഞങ്ങള്‍ സ്വാമിമാരായി മാറി.അന്ന് ആ ചടങ്ങിന്റെ വേദിയില്‍ വച്ചായിരുന്നു ആര്യ സമാജത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയായ ആര്യസഭയുടെ പ്രഖ്യാപനവും. 'യാഥാര്‍ഥ്യത്തില്‍ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനല്ല ഞങ്ങള്‍ സംന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്.രാജ്യത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരില്‍ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിഷയങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്.അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ഥന' എന്ന് ഞങ്ങള്‍ അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു പാര്‍ട്ടി രൂപീകരണത്തിന് ?

തുടക്കത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ മൂന്ന് പേര്‍.ഞാന്‍ ,സ്വാമി ഇന്ദ്രവേഷ്,സ്വാമി ആര്യവേഷ് എന്നിവര്‍.ഞങ്ങള്‍ ഇതിനായി സമര്‍പ്പിതരായിരുന്നു.പിന്നീട് നിരവധി പേര്‍ വന്നു ചേര്‍ന്നു.സ്വാമി ആനന്ദ് വേഷ്,സ്വാമി ശക്തിവേഷ് തുടങ്ങിയവര്‍.നാലപ്‌തോളം യുവ സംന്യാസിമാര്‍ പുതിയ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടിയില്‍ അംഗമായി.സ്വാമി ഇന്ദ്രവേഷ് പ്രസിഡണ്ടും ഞാന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയും.

-ആര്യസഭ ആദര്‍ശമായി സ്വീകരിച്ച ആശയങ്ങള്‍ പലതും മാര്‍ക്‌സിസവുമായി ബന്ധമുള്ളവയാണ്.സ്വകാര്യ സ്വത്ത് പാടില്ലെന്നാണല്ലോ മാര്‍ക്‌സിസവും പറയുന്നത്.

Exactly.സ്വകാര്യ സ്വത്ത് പാടില്ലെന്ന പ്രചരണം ഞങ്ങള്‍ നടത്തിയത് വേദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.എന്നാല്‍ ഈ പ്രചരണവുമായി ഞങ്ങള്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്,കമ്യൂണിസ്റ്റ്,ലെനിനിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ച് മുദ്ര കുത്താനായിരുന്നു പലരുടെയും ശ്രമം.അഗ്‌നിവേശ്,നിങ്ങള്‍ കല്‍ക്കട്ടയില്‍ നിന്നാണ് വരുന്നത്.അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ മാര്‍ക്‌സിസറ്റാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പ്രതികരണങ്ങള്‍ !ഭാരതീയ ജനസംഘ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഈ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചു.ഞങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നിരവധി ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതിവിട്ടു.അഗ്‌നിവേഷും ഇന്ദ്രവേഷും hard core marxists ആണെന്നായിരുന്നു പ്രചരണം.

വേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ എന്തിനാണ് ഞങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണമെന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം.എതിര്‍പ്പുണ്ടെങ്കില്‍ നേരിട്ട് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം.സംവാദം നടത്തു എന്ന് ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.എന്നാല്‍,പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല,.തുടര്‍ന്ന് ഞാനും കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ച് ലേഖനങ്ങളെഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ആ സമയത്ത് മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചിരുന്നോ ?

ഞാന്‍ കല്‍ക്കട്ടയില്‍ വച്ച് കുറെയൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നു.അത്രമാത്രം.വിശദമായി പഠിച്ചത് പിന്നീടാണ്.എന്നാല്‍ വേദങ്ങളിലും മാര്‍ക്‌സിസത്തിലും പറയുന്ന പലകാര്യങ്ങള്‍ക്കും സാമ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ അന്നേ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.ഇക്കാര്യം കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുമ്പോള്‍ അവര്‍ സമ്മതിക്കില്ല.ഇതൊക്കെ പണ്ടേ വേദങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ അവരോട് പറയും.ഉള്ളടക്കം നോക്കിയാല്‍ ശരിയാണ്,എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ അനാവശ്യമായി ദൈവത്തിന്റെ പേരുകള്‍ പറയുന്നതെന്തിനാണെന്നായിരുന്നു മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ചോദ്യം.ഉപനിഷത്തും വേദങ്ങളുമൊക്കെ ബൂര്‍ഷ്വാ ചിന്തകളാണെന്നവര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.സോഷ്യലിസം എങ്ങനെ വേദ കാലത്ത് ഉണ്ടാകാനാണ് എന്നവര്‍ പരിഹസിച്ചു.എന്നാല്‍, ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അവര്‍ക്ക് അവരുടെ വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് എന്ന് പറയാനേ നമുക്ക് കഴിയൂ.

ഇടതു പാര്‍ട്ടികളില്‍ താങ്കള്‍ കാണുന്ന ഒരു ന്യൂനത ഈ നിലപാടുകളാണോ ?

അതെ.

ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപാര്‍ട്ടികളില്‍ നിന്ന് മാര്‍ക്‌സിസം ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിനപ്പുറം പ്രായോഗിക തലത്തില്‍ ചോര്‍ന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആക്ഷേപം.ശരിയാണോ ?

ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷം മാര്‍ക്‌സിസം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.ഇടതുപാര്‍ട്ടികള്‍ സ്വയം വേറൊരു മതമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.രാമനെ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നവരെ പോലെയാണ് ഇതും.രാമനെ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നവര്‍ രാമന്‍ ചെയ്തതിനെ follow ചെയ്യുന്നില്ല.രാമന്‍ ചെയ്തതുപോലെ അനീതിക്കെതിരെ അവര്‍ പോരാടുന്നില്ല.കൃഷ്ണനെ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നവര്‍ കൃഷ്ണന്‍ ചെയ്തതൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല.ജീവിത കാലം മുഴുവന്‍ കൃഷ്ണന്‍ അനീതിക്കെതിരെ പോരാടിയിരുന്നു.ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ച അമ്മാവനെ കൊല്ലാന്‍ പോലും കൃഷ്ണന്‍ മടിച്ചില്ല.നേരെ വിപരീതം ചെയ്തിട്ട് നമ്മള്‍ രാമനെയും കൃഷ്ണനെയും പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു.അതോടെ ലോകം ഇങ്ങനെയൊക്കെയായി.

വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അല്‍പം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരാം.രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയെന്ന നിലയിലുള്ള ആര്യസഭയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ? മറ്റ് രാഷ്ടീയ പാര്‍ട്ടികളില്‍ നിന്ന് ആര്യ സഭയെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയതെന്താണ് ?

കര്‍ഷകരെയാണ് ഞങ്ങള്‍ പ്രധാനമായും സംഘടിപ്പിച്ചത്.ഞങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്ക് വിപുലമായ പ്രചാരം കിട്ടി.സംന്യാസിമാര്‍ സോഷ്യലിസത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നായിരുന്നു പ്രചരണം.അതായിരുന്നു അതിന്റെ വ്യത്യസ്തത.നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിലുള്ള അടിമുടി മാറ്റം അഥവാ 'വ്യവസ്ഥാ പരിവര്‍ത്തന്‍' ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.ഇതെന്ത് ഫിലോസഫിയാണെന്ന് ജനങ്ങള്‍ അത്ഭുതപ്പെട്ടു.ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടിയായി മത്സരിക്കാതെ തന്നെ രണ്ട് എം.എല്‍.എമാരെ ജയിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു.ലോക്‌സഭയിലേക്ക് ഒരു സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് വലിയ തോതില്‍ വോട്ട് കിട്ടി.ഇതോടെ പാര്‍ട്ടിക്ക് അംഗീകാരമായി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സ്വസ്തിക ചിഹ്നവും അനുവദിച്ചു.ഇതോടെ ഞങ്ങള്‍ കര്‍ഷകരിലേക്ക് ഇറങ്ങി.

കാര്‍ഷികോല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്ക് കര്‍ഷകന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വില തുച്ഛമായിരുന്നു.ഇതിന് പരിഹാരമെന്ന നിലയില്‍ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചില പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വന്നു.വില്‍പനയിലെ ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി.പ്രിവി പഴ്‌സ് നിര്‍ത്തലാക്കല്‍,ബാങ്ക് ദേശസാല്‍ക്കരണം തുടങ്ങി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചില പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ സോഷ്യലിസമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്.കാര്‍ഷികോല്‍പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത് സോഷ്യലിസമായി പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു.എന്നാല്‍,ഉല്‍പാദനച്ചലവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോള്‍ കുറഞ്ഞ വിലയായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്നത്.ഇക്കാര്യം ആരും അറിഞ്ഞില്ല.ഞങ്ങള്‍ കര്‍ഷകരോട് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചു.ഇത് ചൂഷണമാണെന്ന് ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.നിരക്ഷരരായ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മനസ്സിലായില്ല.ഞങ്ങള്‍ കാര്‍ഷിക കോളേജിലെ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ കണക്ക് കൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചു.മാനേജ്‌മെന്റ് പഠിച്ച എന്റെ ചില അറിവുകളും സഹായകരമായി.ഈ ചൂഷണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ കര്‍ഷകരോട്പറഞ്ഞു.എങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നായി കര്‍ഷകര്‍.കാര്‍ഷികോല്‍പന്നങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിന് വില്‍ക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.കര്‍ഷകര്‍ ഉറച്ചു നിന്നു.

തീരുമാനം മണത്തറിഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ കര്‍ഷകരില്‍ നിന്ന് വാങ്ങാന്‍ തുടങ്ങി.ബന്‍സിലാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ forced purchase നടപ്പാക്കി.അറസ്റ്റുകള്‍ വ്യാപകമായി.ഞങ്ങള്‍ അണ്ടര്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ പോയി.എന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ പിടികൂടി കര്‍ണാല്‍ ജയിലിലടച്ചു.അകാലിദള്‍ നേതാക്കളായ പ്രകാശ് സിംഗ് ബാദലൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാണാനെത്തി.അവരെയും അറസറ്റ് ചെയ്തു.ഞങ്ങള്‍ പാട്ടും പ്രാര്‍ഥനയും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ജയിലില്‍ സ്വയം ഊര്‍ജ്ജം പകര്‍ന്നു.അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളാണ്.

ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ നായകനായിരുന്ന ജയപ്രകാശ് നാരായണന്‍ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഈ അവസരത്തിലാണോ ?ജെ.പി.യുമായി സ്വാമിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ?

ഞങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രചരണം ലഭിച്ചു.ഞങ്ങളുടെ മൂവ്‌മെന്റിനെക്കുറിച്ച് ജെ.പി അറിഞ്ഞു.ജെ.പി.യാകട്ടെ അപ്പോള്‍ ലോകമറിയുന്ന നേതാവായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗാന്ധി പീസ് ഫൗണ്ടേഷനില്‍ നിന്ന് ചില ഗാന്ധിയന്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒരിക്കല്‍ ഞങ്ങളെ കാണാനെത്തി.ജെ.പി നിങ്ങളെ കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി.വലിയ അംഗീകാരമായി.ഞങ്ങള്‍ ജെ.പി.യെ കാണാന്‍ പട്‌നയില്‍ പോയി.രണ്ട് മണിക്കുര്‍ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചു.അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍ണക്രാന്തിയില്‍ ചേരാന്‍ അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു.അഴിമതിക്കെതിരെയാണ് തന്റെ പോരാട്ടമെന്ന് ജെ.പി പറഞ്ഞു.ഒരുമിച്ച് പോരാടാമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചു.

എന്നാല്‍ ജെ.പി.യുടെ നിലപാടിനോട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് യോജിപ്പില്ലെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞു.എന്താണ് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ശാന്തനായി ചോദിച്ചു.അഴിമതിയാണ് പ്രധാന പ്രശ്‌നമെന്ന താങ്കളുടെ നിലപാടിനോട് യോജിപ്പില്ല,മുതലാളിത്തമാണ് പ്രധാനപ്രശ്‌നമെന്നതാണ് തങ്ങളുടെ നിലപാടെന്ന് ഞാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു തന്നു.' മേരി വിചാര്‍ യാത്ര ' എന്നതായിരുന്നു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്.ജെ.പി.എഴുതിയത്.എന്നിട്ട് സ്വാമിത്വ വിസര്‍ജന്‍ എന്ന തലക്കെട്ടുള്ള അധ്യായം വായിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു.ഞാന്‍ വായിച്ചു.ഞാന്‍ അതിശയിച്ചു പോയി.ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെല്ലാം അതില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.ഇതാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത്!എന്തു കൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതെന്ന് ഞാന്‍ ജെ.പി.യോട് ചോദിച്ചു.

എന്നാല്‍ സമയമായില്ലെന്നായിരുന്നു ജെ.പി.യുടെ മറുപടി.ഇപ്പോള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ്,മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ മുദ്രകുത്തപ്പെടും.നിങ്ങള്‍ക്ക് ജനപിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടും.സ്വകാര്യ സ്വത്ത് പാടില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പറഞ്ഞാല്‍,ചെറുകിട സ്ഥലങ്ങളുള്ളവരും കര്‍ഷകരുമൊക്കെ എതിരാകും.അവരുടെ ഭൂമിക്കും നിങ്ങള്‍ എതിരാണെന്ന് കരുതപ്പെടും.അതല്ല നമ്മള്‍ യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തോട് യോജിച്ചു.എന്നെ അദ്ദേഹം ഒപ്പം കൂട്ടി.ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലം കയ്യായി.വിശ്വസ്തനായി.ഹരിയാനയില്‍ പിന്നീട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ 5 പൊതുസമ്മേളനങ്ങളുടെയും പ്രധാന സംഘാടകരിലൊരാള്‍ ഞാനായിരുന്നു.

ദേവിലാല്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഹരിയാന സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ രംഗപ്രവേശവും ഈ ഘട്ടത്തിലാണല്ലോ ?

അതെ.ഹരിയാനയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആധിപത്യത്തില്‍ വശം കെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദേവിലാലും കൂട്ടരും.ജെ.പി.പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനപിന്തുണ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയപരമായി വളരാം എന്ന കണക്ക് കൂട്ടലിലായിരുന്നു ദേവിലാല്‍,ചാന്ദ് റാം തുടങ്ങിയ നേതാക്കള്‍.ജെ.പി.നേതൃത്വം നല്‍കിയ ജനസംഘര്‍ഷ് സമിതിയുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായിരുന്നു ഇവര്‍.ഇവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ജെ.പി മനസ്സിലാക്കി.ഹരിയാനയില്‍ ജെ.പി. പര്യടനം നടത്തുമ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ സ്വാമിമാര്‍ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വേദി പങ്കിടാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അവര്‍ക്കൊപ്പം സദസ്സില്‍ ഇരിക്കുകയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പതിവ്.എന്നാല്‍,ദേവിലാലും കൂട്ടരും ജെ.പി.ഇരിക്കുന്ന വേദിയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി ഇരിപ്പിടമുറപ്പിച്ചു.മൈക്കെടുത്ത് തലങ്ങും വിലങ്ങും പ്രസംഗമായി.ഇത് ജെ.പിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല.ഇവരെയല്ല,എന്റെ വേദിയില്‍ വേണ്ടത്.അവരെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം എന്ന് ദൂരെയിരുന്ന ഞങ്ങളെ കൈചൂണ്ടി ജെ.പി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ ആര്‍ത്തിരമ്പി.വേദിയിലിരുന്ന ദേവിലാലിനും ചാന്ദ് റാമിനുമൊക്കെ അപമാനമായി.ഈ നാണക്കേടിന് പിന്നീട് ദേവിലാല്‍ പലവട്ടം ഞങ്ങളോട് പകതീര്‍ത്തു.

ഡല്‍ഹി ബോട്ട്ക്ലബ്ബില്‍ നടന്ന ജെ.പി.യുടെ റാലി ചരിത്ര സംഭവമായിരുന്നു.അതിന് ശേഷം ഗാന്ധി പീസ് ഫൗണ്ടേഷനില്‍ ഭാവി പരിപാടികള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ജെ.പി.ഒരു യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു.ഞങ്ങളും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ജെ.പിയോട് അടുപ്പമുള്ളവര്‍ പറഞ്ഞു.അത് ജെ.പി.യുടെ സന്ദേശമായിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ പങ്കെടുത്തു.അവിടെ വച്ചും ജെ.പി ദേവിലാലിനെതിരെ തുറന്നടിച്ചു.അഗ്‌നിവേശിനെയും ഇന്ദ്രവേഷിനെയും താന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല ഏല്‍പിക്കുകയാണെന്ന് ജെ.പി.പറഞ്ഞു.അത് അവര്‍ക്ക് ഞങ്ങളോട് തീര്‍ത്താല്‍ തീരാത്ത പകയായി മാറി.എന്നാല്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതു കൊണ്ട് ചുമതലയേറ്റെങ്കിലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് കാര്യമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് സ്വാമി അഗ്‌നിവേശ് ആദ്യം അണ്ടര്‍ ഗ്രൗണ്ടിലും പിന്നീട് ജയിലിലുമായിരുന്നു.ഇക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു ?

അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ആദ്യത്തെ 6 മാസം ഞാന്‍ അണ്ടര്‍ ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു.ഡല്‍ഹിയില്‍ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നിട്ടും എന്നെയും ഇന്ദ്രവേഷിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ 1975 ജൂണ്‍ 25 ന് പുലര്‍ച്ചെ പോലീസ് എത്തി.രോത്തഖിലെ പാര്‍ട്ടി ആഫീസ് മുറിയില്‍ ഇന്ദ്രവേഷ് ഷേവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.ഞാന്‍ ഒരു ലങ്കോട്ടിയും ധരിച്ച് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു.പോലീസ് വരുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടു.അര്‍ധരാത്രിയില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതൊന്നും ഞങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞില്ല.എന്നാല്‍ പോലീസിന്റെ വരവ് ഞങ്ങളെ തേടി തന്നെയെന്ന് മനസ്സിലായി.രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ,വെറുതെ നാലഞ്ച് മാസം പാഴാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാന്‍ പുറക് വശത്തു കൂടി ഇറങ്ങിയോടി.ഇന്ദ്രവേഷിന് രക്ഷപ്പെടാനായില്ല.അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഞാന്‍ അടുത്ത വീട്ടിലെത്തി ഒരു വെളുത്ത പൈജാമയും വെളുത്ത ഷര്‍ട്ടും വെളുത്ത തൊപ്പിയും കടം വാങ്ങി.അവരുടെ വണ്ടിയില്‍ ഹരിയാന ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തിയില്‍ വിടാന്‍ പറഞ്ഞു.പോലീസ് നീക്കം മണത്തറിഞ്ഞു.ചേസ് ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങി.അതിര്‍ത്തിയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് നീങ്ങിയ ഒരു ബസില്‍ ചാടിക്കയറി ഞാന്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു.ഡല്‍ഹിയില്‍ ചില ആര്യസമാജം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എനിക്ക് അഭയവും പണവും തന്നു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ ആദ്യം പോയത് ഐ.കെ.ഗുജ്‌റാളിന്റെ വീട്ടിലേക്കായിരുന്നു.ഗുജ്രാള്‍ ഇന്ദിരയുമായി അത്ര നല്ല രസത്തിലല്ലായിരുന്നു.എന്നെ ഗുജ്‌റാള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി.ഈ ഇരുട്ടിനെതിരെ പോരാടണമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.അതിന് പിന്തുണ വേണമെന്ന് ഞാന്‍ മറുപടി നല്‍കി.ഞാനെന്ത് സഹായം നല്‍കാനാണ് ? ഇന്ദിരക്ക് തന്നോട് ദേഷ്യമാണെന്നായി ഗുജ്‌റാള്‍.അതിനാല്‍ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം തേടണമെന്ന് ഗുജ്രാള്‍ പറഞ്ഞു.

തുടര്‍ന്ന് ഞാന്‍ ഇന്ദിരയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി പി.എന്‍.ഹക്‌സറെ കണ്ടു.ഹക്‌സറും മകള്‍ നന്ദിതാ ഹക്‌സറുമുണ്ടായിരുന്നു.അവര്‍ എനിക്ക് ഭക്ഷണവും താമസിക്കാന്‍ സൗകര്യവും തന്നു.എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സഹായിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടായിരുന്നു അവര്‍ക്ക്.അവിടെ നിന്ന് , കേന്ദ്ര തൊഴില്‍ മന്ത്രി പി.രഘുനാഥ റെഡ്ഢിയുടെ വീട്ടിലെത്തി.ആന്ധ്രക്കാരനായ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെയും എന്റെ നിലപാടുകളും നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു.എന്നെ ഹൈദരാബാദില്‍ കൊണ്ടു പോയി എന്റെ വേദിക് സോഷ്യലിസം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ വേദി ഒരുക്കിയിരുന്നു.അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു.വീട്ടില്‍ കിടക്കാന്‍ സ്ഥലം തന്നു.അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഞാന്‍ റെഡിയായി താഴെ വന്നു.അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ചു.ഭക്ഷണമേശക്കരുകില്‍ മറ്റൊരാള്‍ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു.ആരാണിതെന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചു.അദ്ദേഹം തെലങ്കാനയിലെ സമര നായകന്‍ ടി.നാഗറെഡ്ഡിയായിരുന്നു !അദ്ദേഹവും അവിടെ ഒളിവില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു.രഘുനാഥ റെഡ്ഡി കുറച്ച് പണം തന്നു.എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ അറിയിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.ഞാന്‍ അവിടെ നിന്നിറങ്ങി.

ഇതെസമയം, രാജ് ധര്‍മം എന്ന ഒരു പത്രം ഞങ്ങള്‍ റോത്തഖില്‍ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.എന്നാല്‍ ,സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വാര്‍ത്ത എഴുതിയതിന് പത്രം പൂട്ടിച്ചു.പ്രസ് കണ്ടു കെട്ടി.ഒടുവില്‍ എന്നെയും അവര്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ആര്യ സമാജിലും ചില പ്രതിസന്ധികള്‍ ഉടലെടുത്തിരുന്നു.മേധാവിത്വത്തെച്ചൊല്ലി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം കോടതി കയറി.

ജനതാപാര്‍ട്ടി അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള അധികാര ധൂര്‍ത്തിനെതിരെയുള്ള ജനരോഷത്തിന്റെ ഉപോല്പന്നമായിരുന്നു.ജെ.പി.പ്രസ്ഥാനം,സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍,ജനസംഘ് തുടങ്ങിയവയുടെ ചലനങ്ങള്‍ ഈ രൂപീകരണത്തിന് പശ്ചാത്തലമൊരുക്കിയിരുന്നു.താങ്കള്‍ ജനതാപാര്‍ട്ടിയിലെത്തിയതെങ്ങനെ ?

അടിയന്തരാവസ്ഥയില്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ജയിലില്‍ നിന്നിറങ്ങിയത് ഞാനാണ്.ജയിലില്‍ കിടക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ പുറത്ത് ജനതാ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരണത്തിന്റെ വാര്‍ത്തകള്‍ കേട്ടിരുന്നു.ഞങ്ങള്‍ ആര്യസഭയുടെ പ്രവര്‍ത്തകരായിരുന്നു.ജനതാപാര്‍ട്ടിയില്‍ ആര്യസഭ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.ജനതാപാര്‍ട്ടിക്ക് ഔദ്യോഗിക രൂപം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു.ഈ വിവരമറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ജയില്‍ സൂപ്രണ്ട് വഴി ഞാന്‍ നാമനിര്‍ദേശപത്രിക തയ്യാറാക്കി ഹരിയാനയിലെ നാര്‍നോള്‍ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിനായി പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചു.എനിക്ക് ആര്യസമാജ് വഴി അവിടെ വിപുലമായ ജനബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു.മത്സരിച്ചാല്‍ വന്‍ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടും.എന്നാല്‍ ഞാന്‍ ജയിലില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോള്‍ കാണുന്ന അവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.

ചൗധരി ദേവിലാലായിരുന്നു സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയുടെ ചുമതലക്കാരന്‍ !ദേവിലാല്‍ വിചാരിച്ചാലേ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകാന്‍ കഴിയൂ.ദേവിലാലാകട്ടെ എന്നോട് പഴയ പക കെടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയും.ഞങ്ങള്‍ ഒരു വിധത്തിലും സ്ഥാനാര്‍ഥിപ്പട്ടികയില്‍ കടക്കാതിരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു !നാര്‍നോള്‍ മണ്ഡലം ദേവിലാല്‍ തന്റെ വിശ്വസ്തനായ മനോഹര്‍ ലാല്‍ സെയ്‌നിക്ക് നല്‍കി.ആ മണ്ഡലത്തില്‍ യാതൊരു പരിചയവും സെയ്‌നിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.ജനം തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ അയാളെ തിരസ്‌കരിച്ചു.

ടിക്കറ്റ് കിട്ടാന്‍ എന്താ വഴി ? സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയല്ല.ജയിച്ചാല്‍ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാന്‍ എളുപ്പമുണ്ട്.അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍.എല്ലാ ടിക്കറ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു.ഞങ്ങള്‍ ഏ.ബി.വാജ്‌പേയിയെ കാണാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.ഫിറോസ്ഷാ റോഡിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലെത്തി.പുസ്തക വായനയിലായിരുന്ന വാജ്‌പേയി ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോള്‍ അടുത്തെത്തി.മഹാപുരുഷ്,എന്താണ് വന്നതെന്നൊക്കെ ആദരവോടെയായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങള്‍.ഞങ്ങള്‍ കാര്യം പറഞ്ഞു.സംന്യാസിമാര്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതെന്തിനാണ് എന്നായി വാജ്‌പേയി. its a job of dirty people.dirty game.Why did you spoil your hands ? എന്ന് വാജ്‌പേയി.നിങ്ങള്‍ കൈകള്‍ അശുദ്ധമാക്കിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ,ഇനി ഞങ്ങളും spoil ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു എന്റെ മറുപടി.വ ാജ്‌പേയി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.രാഷ്ട്രീയത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജനസേവന മാര്‍ഗ്ഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ കാണുന്നതെന്നും ഞാന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നിങ്ങള്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്.എന്നാല്‍,എങ്ങനെയൊക്കെ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കിയാലും ഈ സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനപ്പുറം പോകില്ലെന്ന് വാജ്‌പേയി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒന്ന് ഞെട്ടി.ജനതാപാര്‍ട്ടി സര്‍ക്കാരിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണം.എന്തു കൊണ്ടാണിങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ചോദിച്ചു. I know എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.ഒരു വര്‍ഷമെങ്കില്‍ ഒരു വര്‍ഷം.അത് ഭരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചു.സ്ഥാനാര്‍ഥി ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തില്‍ തനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് വാജ്‌പേയി പറഞ്ഞു.പാര്‍ട്ടി പ്രസിഡണ്ട് ചന്ദ്രശേഖറെ പോയി കാണാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.ഞങ്ങള്‍ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ വീട്ടിലെത്തി.ടിക്കറ്റെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ മറുപടി.

ഞങ്ങളുടെ ആശയാദര്‍ശങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.ഞങ്ങള്‍ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ഒഴിവാക്കല്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ആശയങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.you people worse than this communists എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി !ഞങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചപ്പോള്‍,ടിക്കറ്റില്ലെങ്കിലും മത്സരിച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ ജയിക്കുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.ജയിക്കും എന്ന് ഞങ്ങള്‍ മറുപടി നല്‍കി.എന്നാല്‍ പോയി സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാന്‍ ചന്ദ്രശേഖറുടെ നിര്‍ദേശം.ജയിച്ചാല്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേര്‍ക്കാമെന്നും വാഗ്ദാനം.ഞങ്ങള്‍ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി.What type of party president is this ?സ്വന്തം പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാനാണ് നിര്‍ദേശിക്കുന്നത് !പക്ഷെ,ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പാഠമായി അത്.

ഞാന്‍ സ്വതന്ത്രനായി പത്രിക നല്‍കി.ത്രികോണ മത്സരമായി.എന്നാല്‍ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ മത്സരം ഞാനും കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയും തമ്മിലായി.ജനതാപാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥി മനോഹര്‍ ലാല്‍ സെയ്‌നിക്ക് ഒരു വഴിയുമില്ലാതെയായി.ഞങ്ങളുടെ പൊതു സമ്മേളനങ്ങളില്‍ വന്‍ ജനാവലിയായിരുന്നു.ആവേശം.ആറേഴ് ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ അന്തരീക്ഷം മാറ്റി.സെയ്‌നി എനിക്കെതിരെ ചരട് വലി ആരംഭിച്ചു.ആര് പറഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ പത്രിക പിന്‍വലിക്കുമെന്ന അന്വേഷണമായി.അന്ന് ബോംബൈ ജസ് ലോക് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ജെ.പി.അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ കേള്‍ക്കുമെന്ന് അവര്‍ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു.നേതാക്കള്‍ മുംബൈയിലെത്തി.നേരത്തെ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ കത്തില്‍ ജെ.പി.യുടെ ഒപ്പിടുവിച്ചു.ഞാന്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ കത്ത് എന്റെ കയ്യിലെത്തിച്ചു.ഞാന്‍ വായിച്ചു.തകര്‍ന്നു പോയി.തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറാന്‍ ജെ.പി.ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.എന്ത് ചെയ്യണം ?വേറെ വഴിയില്ല.ബോംബൈയിലേക്ക് വിമാനം പിടിക്കാന്‍ പണമില്ല.ഞാന്‍ പിന്‍മാറി.

പിന്നീട് താങ്കള്‍ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചു.ജയിച്ചു.ദേവിലാല്‍ അപ്പോഴും ഉപദ്രവിച്ചോ ?



നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോഴും ദേവിലാലിന്റെ പക പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.ജനതാപാര്‍ട്ടിയോട് ജനങ്ങള്‍ അമിതാവേശത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു.സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഞാനടക്കമുള്ള പന്ത്രണ്ടംഗ പാനലിനെ പാര്‍ട്ടി നിശ്ചയിച്ചു.ജനാരവം മൂലം ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് ആദ്യമാദ്യം കൂടാന്‍ തന്നെ കഴിഞ്ഞില്ല.നാമനിര്‍ദേശത്തിനുള്ള അപേക്ഷക്ക് ഞങ്ങള്‍ നൂറ് രൂപ ഫീസ് വച്ചു.അങ്ങനെയും പണം പാര്‍ട്ടി സമാഹരിച്ചു.് ഞങ്ങള്‍ രഹസ്യമായി യോഗം കൂടി.കമ്മിറ്റിയിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് പേര്‍ക്കും തങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീറ്റില്‍ മത്സരിക്കാം.അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സീറ്റില്‍ തീരുമാനമെടുത്താല്‍ മതിയെന്ന് പൊതുധാരണയുണ്ടാക്കി.ഇതനുസരിച്ച് ഞാന്‍ നാര്‍നോള്‍ നിയമസഭാ മണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുത്തു.പിന്നീടുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ 6 -7 സീറ്റുകള്‍ ആര്യസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.എനിക്ക് സന്തോഷമായി.സീറ്റ് വിഭജനം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ഹരിയാന ഭവനില്‍ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു നാടകീയ നീക്കങ്ങള്‍.



ഞങ്ങള്‍ കൊടുത്ത പട്ടിക മുഴുവന്‍ ദേവിലാല്‍ വെട്ടി.ചരണ്‍ സിംഗാണ് വിശ്വസ്തനായ ദേവിലാലിനെ ,സമിതിയെയും മറി കടന്ന് സ്ഥാനാര്‍ഥിപ്പട്ടികയുടെ ചുമതല ഏല്‍പിച്ചത്.ഞങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ മുഴുവന്‍ ഒഴിവാക്കി.ഉടന്‍ തന്നെ ഞങ്ങള്‍ ചരണ്‍ സിംഗിനെ കാണാനിറങ്ങി.അന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന ചരണ്‍ സിംഗ് ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്നു.രാത്രി 8 മണിയായിട്ടും ഫയല്‍ നോട്ടമാണ്.എന്താ വന്നതെന്ന് ചരണ്‍ സിംഗ് ചോദിച്ചു.ഞങ്ങള്‍ രോഷാകുലരായി കാര്യങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു.ദേവിലാലാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതെന്നായിരുന്നു ചരണ്‍ സിംഗിന്റെ മറുപടി.നിങ്ങള്‍ ജോര്‍ജ്ജ് ഫെര്‍ണാണ്ടസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുക .അവിടെ പട്ടിക വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ നല്‍കാനൊരുങ്ങുകയാണ് നേതാക്കള്‍ എന്ന് ചരണ്‍ സിംഗ് പറഞ്ഞു.ഞ്ങ്ങള്‍ അവിടേക്ക് പാഞ്ഞു.പത്രക്കാര്‍ക്ക് കൊടുക്കാന്‍ കൊണ്ടു പോയ പട്ടിക തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്ത് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു.അവിടെ നേതാക്കളെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.ഞങ്ങളുടെ പേര് ചേര്‍ക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പറഞ്ഞു.സീറ്റൊക്കെ ആയിപ്പോയെന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ മറുപടി.അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കര്‍ശനമായി പറഞ്ഞപ്പോള്‍,രണ്ട് സീറ്റില്‍ മാറ്റം വരുത്താമെന്നായി.എനിക്ക് പുണ്ട്രി സീറ്റും ആദിത്യവേഷിന് അഥീന്‍ സീറ്റും നല്‍കി. തോറ്റ് പോകാന്‍ പറ്റിയ സീറ്റുകളാണ് നല്‍കിയത്.എന്നാല്‍ ഞങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരും വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് എം.എല്‍.എ. ആകുമ്പോഴും ഹരിയാന വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാനാകുമ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാകുമ്പോഴുമൊക്കെ ദേവിലാലിന്റെ പക പിന്തുടര്‍ന്നു.ആദ്യ ഘട്ടം മന്ത്രിസഭാ സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് ധനമന്ത്രിയായി എന്റെ പേര് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.എന്നാല്‍ തന്റെ വിശ്വസ്തനുവേണ്ടി അവസാന നിമിഷം എന്റെ പേര് ഒഴിവാക്കി.തുടര്‍ന്ന് രണ്ടു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്.1979 ല്‍.

പഴയതില്‍ നിന്ന് നമ്മള്‍ വീണ്ടും പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് വരുന്നു.ചരിത്രത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു നടന്ന് കയറ്റം.രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ? 2019 ല്‍ 2014 ആവര്‍ത്തിക്കുമോ ?

ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പേരിലുള്ള communal polarisation ആണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത്.ജനങ്ങള്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നതില്‍ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് നിലവിലുള്ളത്.അതിലൂടെ അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ശക്തിപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം.എന്നാല്‍ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹിന്ദുക്കള്‍ പോലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാണ്.ദുരിതങ്ങള്‍ക്ക് ജാതിമത വ്യത്യാസങ്ങളില്ല.തൊഴിലാളികള്‍,കര്‍ഷകര്‍,പാവപ്പെട്ടവര്‍,ചെറുകിട വ്യാപാരികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കെല്ലാം ദുരിതമാണ്.മാത്രമല്ല,തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നല്‍കിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പാലിച്ചിട്ടില്ല.2014 ല്‍ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏക രക്ഷകന്‍ മോദിയാണെന്ന മട്ടിലായിരുന്നു പ്രചരണം.അങ്ങനെയാണ് അന്ന് വന്‍ഭൂരിപക്ഷം ബി.ജെ.പി നേടിയത്.എന്നാല്‍ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 100-150 സീറ്റിനപ്പുറം കിട്ടില്ലെന്ന് ജനങ്ങള്‍ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

അയോധ്യയില്‍ രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള അതിതീവ്ര ഹിന്ദുത്വ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രചരണ രംഗത്ത് മുഴങ്ങുമോ ?

ഇതിഹാസത്തിലെ രാമനെ ബി.ജെ.പി തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്.രാമന്‍ പലര്‍ക്കും പലതാണ്.രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി പാടുമ്പോള്‍ ഏത് രാമനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാല്‍ താന്‍ ദശരഥന്റെ മകന്‍ രാമനെയല്ല,എല്ലാ ദൈവ സങ്കല്‍പങ്ങളെയും ചേര്‍ത്താണ് രാമനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത്.ഗുരുഗോബിന്ദ് സിംഗ്,കബീര്‍ എന്നിവരെല്ലാം രാമനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.പക്ഷെ,അവരൊന്നും അയോധ്യയിലെ രാജകുമാരനായ ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.വി.പി.സിംഗ് മണ്ഡല്‍ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പാക്കി.ഞാന്‍ ആ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് വിപുലമായ പ്രചരണം നടത്തി. എന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു.സ്വാമീ നിങ്ങള്‍ മണ്ഡലിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു,എന്നാല്‍ ഈ കമണ്ഡല്‍ എന്റെ സര്‍ക്കാരിനെ വീഴ്ത്തും എന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതെസമയം,പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലയും ഭദ്രമല്ലല്ലോ ?കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പാള്‍ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് നില്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കക്ഷികളാണ് പ്രതിപക്ഷ നിരയിലുള്ളത്.എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയാകണം .

അങ്ങനയെല്ല.രാഹുല്‍ ഗാന്ധി താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയല്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം സുഗമമായി എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം.സഖ്യത്തിന് തങ്ങള്‍ തയ്യാറാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.ഒപ്പം നില്‍ക്കുന്ന കക്ഷികളെ മുഴുവന്‍ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാന്‍ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് കഴിയും.വളരെ യുക്തമായ തീരുമാനമാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കൈക്കൊണ്ടത്.പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാല്‍ വിജയം നേടാന്‍ കഴിയും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സഖ്യത്തെ നയിക്കുന്നതിനും മോദിയെ എതിരിടുന്നതിനും ശേഷിയുള്ള നേതാവാണോ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ?

കോണ്‍ഗ്രസിന് ശക്തിയുണ്ട്.താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയല്ലെന്ന് രാഹുല്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നതോടെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല.സോണിയ യു.പി.എ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ മാതൃക രാഹുല്‍ പിന്തുടരണം.സോണിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വീട്ടില്‍ പോയി കണ്ടാണ് സഖ്യത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത്.ഒടുവില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയാരെന്ന ചോദ്യത്തിന് മന്‍മോഹന്‍ സിംഗിന്റെ പേര് നിര്‍ദേശിച്ച് വലിയ മാതൃക കാട്ടി.അത് മഹത്തായ കാര്യമാണ്.രാജ്യത്തിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് സോണിയ എന്നാണെന്റെ വിശ്വാസം.യഥാര്‍ഥ നേതാവ്.

അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ താങ്കള്‍ പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായമയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകുമോ ?

അതിപ്പോള്‍ പറയാന്‍ കഴിയില്ല.എന്തായാലും ഞാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സജീവമായുണ്ടാകും.വര്‍ഗ്ഗീയശക്തികളെ താഴെയിറക്കല്‍ എന്റെയും ദൗത്യമാണ്.വി.പി.സിംഗിന്റെ നിര്‍ബന്ധപ്രകാരം ഭോപ്പാലില്‍ മത്സരിച്ചതിന് ശേഷം മത്സര രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല.മത്സരിക്കുമോ എന്ന് പറയാന്‍ സമയമായിട്ടില്ല.