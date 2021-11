ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശുചിത്വമുള്ള നഗരം എന്ന അംഗീകാരം വീണ്ടും ഇന്‍ഡോറിന് സ്വന്തം. തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചാം തവണയാണ് ഇന്‍ഡോര്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വച്ഛ് സര്‍വേക്ഷണ്‍ (Swachh Survekshan Awards) പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലുതും ജനസാന്ദ്രതയുള്ളതുമായ നഗരമാണ് ഇന്‍ഡോര്‍ എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശുചിത്വപ്പട്ടികയില്‍ ഛത്തീസ്ഗഢിനാണ്‌ ഒന്നാം സ്ഥാനം.

വൃത്തിയേറിയ നഗരങ്ങളില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം സൂറത്തും (ഗുജറാത്ത്) മൂന്നാം സ്ഥാനം വിജയവാഡയും (ആന്ധ്രാപ്രദേശ്) കരസ്ഥമാക്കി. ഏറ്റവും ശുചിത്വമേറിയ ഗംഗാനഗരം (Cleanest Ganga Town) വാരാണസിയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമാണിത്. ബിഹാറിലെ മൂംഗെര്‍, പട്‌ന എന്നിവയ്ക്കാണ് ഈ വിഭാഗത്തില്‍ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങള്‍. ഇന്‍ഡോറും സൂറത്തും മുന്‍കാല പദവി നിലനിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന നവി മുംബൈയെ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളി വിജയവാഡ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി.

കേന്ദ്ര നഗര വികസന മന്ത്രാലയം നടത്തിയ സര്‍വേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വകുപ്പ് മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പങ്കെടുത്ത ശനിയാഴ്ച നടന്ന ചടങ്ങില്‍ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. 28 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 4,320 നഗരങ്ങളിലാണ് സര്‍വേ നടത്തിയത്. 4.2 കോടിയിലേറെ പേര്‍ സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്തതായി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

#WATCH | Employees of Indore Municipal Corporation celebrate after President Ram Nath Kovind conferred the cleanest city award to Indore, at Swachh Survekshan Awards 2021 today



Indore has received the award for the 5th consecutive year. pic.twitter.com/zF2g5iIJF4