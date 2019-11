ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഉടമസ്ഥനില്ലാത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ ബാഗ് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് സംഭവം. മൂന്നാം ടെര്‍മിനലില്‍നിന്നാണ് ബാഗ് കണ്ടെത്തിയത്.

പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നുമണിയോടെ ബാഗ് കണ്ടെത്തിയ വിവരം ഒരാള്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് എത്തി ബാഗ് സ്ഥലത്തുനീക്കി. ഇതിനുള്ളില്‍ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുകയാണ്.

ബാഗ് കണ്ടെത്തിയതിനു പിന്നാലെ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ടെര്‍മിനല്‍ മൂന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് യാത്രക്കാരെ വിലക്കിയിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തില്‍ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Delhi: Security tightened at Terminal 3 of Indira Gandhi International Airport after a suspicious bag was spotted in the Airport premises. pic.twitter.com/7CkuNqJbCs