ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രാവിമാനങ്ങൾക്കുളള നിരോധനം ഡിസംബർ 31 വരെ തുടരും. കോവിഡ് വ്യാപനം വർധിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കുമുളള യാത്രാവിമാനങ്ങൾ ഡിസംബർ 31 വരെ നിർത്തിവെക്കുമെന്ന് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ നവംബർ 26-ന് പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ നിരോധനം ഡി.ജി.സി.എ. അംഗീകരിച്ച കാർഗോ സേവനങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട റൂട്ടുകളിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് വിമാനസർവീസുകൾക്ക് അനുമതി നൽകാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് സാധിക്കും.

കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാർച്ച് 25 നാണ് യാത്രാവിമാനങ്ങൾക്ക് നിരോധനമേർപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒക്ടോബർ 27-ന് ഇത് നവംബർ 30 വരെ ഡി.ജി.സി.എ. ദീർഘിപ്പിച്ചു. ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ മെയ് 25-ന് പുനരാരംഭിച്ചിരുന്നു.

വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി മെയ് മുതൽ പ്രത്യേക അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ യുഎസ്,യുകെ ഉൾപ്പടെ 20-ഓളം രാജ്യങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ എയർ ബബിൾ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് നിശ്ചിതസർവീസുകൾ നടത്താനാകും.



Content Highlights:Suspension on international commercial passenger services to and from India extended till 31st December