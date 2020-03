ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടയില്‍ ബഹളമുണ്ടാക്കിയതിന് ഏഴ് എംപിമാരെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്ത നടപടി പിന്‍വലിച്ചു. ലോക്സഭാ സ്പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ളയാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിച്ച കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള എംപിമാരായ ടി.എന്‍. പ്രതാപന്‍, ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസ്, ബെന്നി ബഹനാന്‍, രാജ്മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ എന്നിവരും ഗൗരവ് ഗൊഗോയ്, മാണിക്കം ടാഗോര്‍, ഗുര്‍ജീത് സിങ് ഔജ്ല എന്നീ എംപിമാര്‍ക്കും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സസ്‌പെന്‍ഷനാണ് പിന്‍വലിച്ചത്.

സ്പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ളയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന സര്‍വ്വകക്ഷിയോഗത്തിലാണ് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. മാര്‍ച്ച് അഞ്ചിന് സഭ സമ്മേളനത്തിനിടെ സ്പീക്കറുടെ ടേബിളിലെ പേപ്പറുകള്‍ കീറിയെറിഞ്ഞതിനും അപമര്യാദമായി പെരുമാറിയതിനുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിമാരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നത്.

