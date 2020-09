ന്യൂഡല്‍ഹി: കാര്‍ഷിക ബില്ലുകളുടെ ചര്‍ച്ചക്കിടെ പ്രതിഷേധം അതിരുകടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യസഭാംഗങ്ങള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് വളപ്പില്‍ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു. കെ. കെ രാഗേഷ്, എളമരം കരീം എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ എട്ട് എംപിമാരാണ് തിങ്കളാഴ്ച സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ഇവര്‍ പാര്‍ലമെന്റ് വളപ്പിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നില്‍ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലും ഇവര്‍ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല.

കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള എംപിമാര്‍ക്ക് പുറമെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഡെറെക് ഒബ്രിയാന്‍, എഎപി അംഗം സഞ്ജയ് സിങ്, കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിമാരായ രാജീവ് സത് വ, സയീദ് നസീര്‍ ഹുസൈന്‍, റിപുന്‍ ബോറ, ഡോള സെന്‍ എന്നിവരാണ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍. ഇവരെല്ലാവരെയും ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. പാര്‍ലമെന്റിന്റെ മണ്‍സൂണ്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ ഇതിനാല്‍ അവര്‍ക്ക് തുടര്‍ന്ന് പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല.

പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് പുറമെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ കാലയളവില്‍ എംപിമാര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പാര്‍ലമെന്റ് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളിലും ഇവര്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് അനിശ്ചിതകാല ധര്‍ണയാണ് എട്ട് അംഗങ്ങളും തുടരുന്നത്‌.

സസ്‌പെന്‍ഷനിലൂടെ തങ്ങളെ നിശബ്ദരാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും കര്‍ഷകരുടെ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം തങ്ങള്‍ നിലയുറപ്പിക്കുമെന്നും എംപിമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിക്കാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് എംപിമാര്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കാർഷികബില്ലുകൾക്കും എം.പി.മാരെ സസ്പെൻഡുചെയ്ത നടപടിക്കുമെതിരേ പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികൾ പാർലമെന്റിനു പുറത്തെ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്കുമുന്നിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ കൂട്ടായ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, സി.പി.എം., സി.പി.ഐ., ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ, ജനതാദൾ എസ്., ശിവസേന, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി, എൻ.സി.പി., ആർ.ജെ.ഡി., ഡി.എം.കെ. എം.പി.മാരാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

അതേസമയം എന്‍ഡിഎ സഖ്യകക്ഷിയായ ശിരോമണി അകാലിദളും പ്രതിപക്ഷത്തെ 15 രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും ഒരുമിച്ച് പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കിയ ബില്ലുകളില്‍ ഒപ്പിടരുതെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്ത് നല്‍കി.

