ന്യൂഡല്‍ഹി: ട്വിറ്റര്‍ എന്ന സാമൂഹികമാധ്യമത്തെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ച ജനപ്രതിനിധികളില്‍ ഒരാളായിരുന്നു സുഷമ സ്വരാജ്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെയാണ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലുടെ അവര്‍ ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ചത്. ഏതുസമയത്തും സഹായം തേടി ആരു സമീപിച്ചാലും അവര്‍ക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നല്‍കാനും സഹായം ഉറപ്പുവരുത്താനും സുഷമ സ്വരാജ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഓരോ ഇടപെടലുകളും യഥാസമയം സുഷമ സ്വരാജ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ ട്രോളുകള്‍ക്കും പരിഹാസ കമന്റുകള്‍ക്കും ഇരയായെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അതൊന്നും വകവച്ചിരുന്നില്ല. പകരം തമാശകലര്‍ന്ന എന്നാല്‍ ഗൗരവമേറിയ മറുപടികളിലൂടെ അവര്‍ കൈയടി നേടുകയും ചെയ്തു.

ചൊവ്വാഗ്രഹത്തില്‍ കുടുങ്ങികിടക്കുകയാണെന്നും സഹായിക്കണമെന്നും അഭ്യര്‍ഥിച്ചുള്ള ഒരു പരിഹാസ ട്വീറ്റിന് സുഷമ സ്വരാജ് നല്‍കിയ മറുപടി ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്നു. ഇനി നിങ്ങള്‍ ചൊവ്വയില്‍ കുടുങ്ങിയാലും ഇന്ത്യന്‍ എംബസി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. ഈ ട്വീറ്റ് വൈറലാവുകയും മാധ്യമങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്തയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Even if you are stuck on the Mars, Indian Embassy there will help you. https://t.co/Smg1oXKZXD — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) June 8, 2017

യെമനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായ വേളയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന കപ്പല്‍ മാര്‍ഗം ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷിച്ചപ്പോള്‍ മൂന്നു പാകിസ്താനികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നടപടിയും ഏറെ കൈയടി നേടി. നയതന്ത്ര യോഗങ്ങള്‍ കാരണം മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നപ്പോള്‍ പിറ്റേദിവസത്തെ പത്രവാര്‍ത്തകള്‍ എന്താകുമെന്ന് ഊഹിച്ച് അവര്‍ മാധ്യമങ്ങളെയും ട്രോളിയിരുന്നു. സുഷമ സത്യപ്രതിജ്ഞ ബഹിഷ്‌കരിച്ചു എന്ന തലക്കെട്ട് ദയവായി ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ട്വീറ്റ്.

Media - Pl avoid the headline : 'Sushma skips Oath Ceremony'. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 5, 2016

വിദേശകാര്യമന്ത്രിയെ ട്രോളി വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ തകരാര്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ സഹായിക്കണമെന്ന ട്വീറ്റിന് സുഷമ നല്‍കിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ- ''സഹോദരാ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്‍ എനിക്ക് സഹായിക്കാനാകില്ല, ഞാന്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി തിരക്കിലാണ്''.

മലേഷ്യയില്‍ കുടുങ്ങിയ സുഹൃത്തിനെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ച് ഒരാള്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ സഹായം തേടി. എന്നാല്‍ അയാളുടെ മുറി ഇംഗ്ലീഷും ഭാഷയിലെ വ്യാകരണപിശകുകളെയും മറ്റുള്ളവര്‍ പരിഹസിച്ചു. എന്നാല്‍ അതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്‌നവുമില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായതിന് ശേഷമാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാ വ്യാകരണവും ഉച്ചാരണവും താന്‍ പിന്തുടരാന്‍ പഠിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ച യുവാവിനെ പിന്തുണച്ചുള്ള സുഷമയുടെ ട്വീറ്റ്.

Brother I cannot help you in matters of a Refrigerator. I am very busy with human beings in distress. https://t.co/cpC5cWBPcz — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) June 13, 2016

ഇതിനിടെ, സുഷമയുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവരല്ലെന്നും മറ്റാരോ ആണെന്നും ആരോപിച്ച് ഒരു യുവാവ് രംഗത്തെത്തി. എന്നാല്‍ അത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് സുഷമ നല്‍കിയ മറുപടിയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി. അത് താന്‍ തന്നെയാണെന്നും തന്റെ പ്രേതമല്ലെന്നുമായിരുന്നു സുഷമയുടെ മറുപടി.

Rest assured - it's me, not my ghost. https://t.co/qxCeKUJ0uJ — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 31, 2019

Content Highlights: sushma swaraj tweets were viral in social media and her tweets got appreciation in internet