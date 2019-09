ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്തരിച്ച മുന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിന്റെ അവസാന ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി മകള്‍ ബാന്‍സുരി സ്വരാജ്. കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവ് കേസില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായതിന് ഹരീഷ് സാല്‍വെയ്ക്ക് ഫീസായ ഒരു രൂപ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലെത്തി സമ്മാനിച്ചാണ് ബാന്‍സുരി സ്വരാജ് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കിയത്. സുഷമ സ്വരാജിന്റെ ഭര്‍ത്താവും മുന്‍ മിസോറം ഗവര്‍ണറുമായ സ്വരാജ് കൗശല്‍ ഇക്കാര്യം ചിത്രം സഹിതം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവ് കേസില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയില്‍ ഹരീഷ് സാല്‍വെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായത്. ഈ കേസില്‍ ഹാജരായതിന് ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് ഹരീഷ് സാല്‍വെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹവുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ച സുഷമ സ്വരാജ് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേസിന്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റും സംസാരിച്ച സുഷമ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ കാണാന്‍ വരണമെന്നും ഫീസായ ഒരു രൂപ നല്‍കാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

അന്നുതന്നെ നേരിട്ടുവന്ന് കാണാമെന്ന് ഹരീഷ് സാല്‍വെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അല്പസമയത്തിനുശേഷം ആരോഗ്യനില മോശമായതിനാല്‍ സുഷമ സ്വരാജിനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മുന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ മരണശേഷം ഹരീഷ് സാല്‍വെ ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

@sushmaswaraj Bansuri has fulfilled your last wish. She called on Mr.Harish Salve and presented the One Rupee coin that you left as fees for Kulbhushan Jadhav's case. pic.twitter.com/eyBtyWCSUD