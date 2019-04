ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ വിമര്‍ശിച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജ്. വാക്കുകളില്‍ ഔചിത്യം പുലര്‍ത്തണമെന്ന് രാഹുലിനോട് സുഷമ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുതിര്‍ന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് എല്‍ കെ അദ്വാനിയെ കുറിച്ച് രാഹുല്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തിനു പിന്നാലെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെതിരെ സുഷമ രംഗത്തെത്തിയത്.

"ബി ജെ പി ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുത്വത്തില്‍ ഗുരുവാണ് പരമം. ഗുരു-ശിഷ്യ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചു പറയുമ്പോള്‍, ആരാണ് മോദിയുടെ ഗുരു? അദ്വാനി. മോദി അദ്വാനിയെ പുറത്താക്കി"- എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വാക്കുകള്‍. പൊതുസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മോദിയെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാഹുല്‍ ഈ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സുഷമയുടെ പ്രതികരണം.

അദ്വാനി തങ്ങള്‍ക്ക് പിതൃതുല്യനാണ്. രാഹുലിന്റെ വാക്കുകള്‍ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്നും ദയവായി വാക്കുകളില്‍ കുറച്ച് ഔചിത്യം പുലര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കൂവെന്നും സുഷമ ട്വീറ്റില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

राहुल जी - अडवाणी जी हमारे पिता तुल्य हैं. आपके बयान ने हमें बहुत आहत किया है. कृपया भाषा की मर्यादा रखने की कोशिश करें. #Advaniji

Rahulji - Advani ji is our father figure. Your words have hurt us deeply. Please try to maintain some decorum of your speech. #Advaniji