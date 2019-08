ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് സുഷമ സ്വരാജും സ്വരാജ് കൗശലും തങ്ങളുടെ 44-ാം വിവാഹവാര്‍ഷികം ആഘോഷിച്ചത്. സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങിയതിനുള്ള ശേഷമുള്ള ആദ്യ വിവാഹവാര്‍ഷികാഘോഷവുമായിരുന്നു അത്. എന്നാല്‍ ആഘോഷത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ മായുംമുന്‍പേ സുഷമ സ്വരാജ് വിടവാങ്ങി. പ്രിയതമ വിട്ടുപിരിഞ്ഞതിന്റെ വേദനയില്‍ തേങ്ങലോടെ സ്വരാജ് കൗശലും.

ഡല്‍ഹിയിലെ നിയമപഠനകാലത്താണ് ആര്‍.എസ്.എസ്. ആശയങ്ങളെ പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്ന സുഷമ സ്വരാജും സോഷ്യലിസ്റ്റ് അനുഭാവിയായിരുന്ന സ്വരാജ് കൗശലും തമ്മില്‍ പരിചയത്തിലാകുന്നത്. നിയമപഠനത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും സുപ്രീംകോടതിയില്‍ അഭിഭാഷകരായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതും ഒരേസമയത്തായിരുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ജോര്‍ജ് ഫെര്‍ണാണ്ടസിന്റെ കേസുകള്‍ വാദിച്ചിരുന്ന അഭിഭാഷകസംഘത്തില്‍ സുഷമയും സ്വരാജും ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയുടെ ഇരുണ്ടദിനങ്ങളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തായിരുന്നു സുഷമയുടെയും സ്വരാജിന്റെയും വിവാഹം. 1975 ജൂലായ് 13-ന്. എന്നാല്‍ വിചാരിച്ചപോലെ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ഇവരുടെ വിവാഹം. ഇരുവരുടെയും കുടുംബങ്ങളില്‍നിന്ന് ഈ ബന്ധത്തിനെതിരെ എതിര്‍പ്പുയര്‍ന്നു. യാഥാസ്ഥിതിക ഹരിയാന കുടുംബത്തില്‍നിന്നുള്ള സുഷമയ്ക്കാണ് വീട്ടുകാരില്‍ നിന്ന് ഏറെ എതിര്‍പ്പ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്‌.

എന്തായാലും എതിര്‍പ്പുകളെയെല്ലാം അവഗണിച്ച് സുഷമയും സ്വരാജും 1975 ജൂലായ് 13-ന് വിവാഹിതരായി. വിവാഹശേഷം സുഷമ ഭര്‍ത്താവിന്റെ പേരും തന്റെ പേരിനൊപ്പം ചേര്‍ത്തു.

സുഷമ സ്വരാജ്-സ്വരാജ് കൗശല്‍ ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരു മകളാണുള്ളത്. പേര് ബാന്‍സുരി കൗശല്‍. ഡല്‍ഹിയില്‍ അഭിഭാഷകയായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് ബാന്‍സുരി.

