മുംബൈ: ലഹരിമരുന്ന് ലഭിക്കാനായി സുശാന്ത് സിങ് അടുപ്പമുള്ളവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് റിയ ചക്രബര്‍ത്തി. തന്നെയും സഹോദരനേയും ഈ രീതിയില്‍ സുശാന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിയ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ജാമ്യഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

സുശാന്ത് മാത്രമായിരുന്നു ലഹരി ഉപയോഗിച്ചത്. ലഹരിവസ്തുക്കള്‍ ലഭിക്കാനായി അദ്ദേഹം ജീവനക്കാരെയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കഞ്ചാവ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ലഹരിവസ്തുകള്‍ സിഗരറ്റിനോടൊപ്പം ചേര്‍ത്ത് തന്റെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ വെക്കണമെന്ന് സുശാന്ത് സഹായിയായ നീരജിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പായിരുന്നു ഇത്. മരണത്തിന് ശേഷം കിടപ്പുമുറിയില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ലഹരിമരുന്ന് സൂക്ഷിച്ച പെട്ടികള്‍ കണ്ടെടുത്തു. ഇവ കാലിയായിരുന്നു. അതിനര്‍ഥം സുശാന്ത് ഇവ നിരന്തരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ്. ഇക്കാര്യം സി.ബി.ഐക്കും മുംബൈ പൊലീസിനും നീരജ് മൊഴിനല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

താനുമായി പരിചയത്തിലാവുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ സുശാന്തിന് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. കേദാര്‍നാഥിന്റെ ചിത്രീകരണ സ്ഥലത്തുവെച്ച് സിഗരറ്റില്‍ കഞ്ചാവ് നിറച്ച് സുശാന്ത് വലിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റിയ പറയുന്നു. സുശാന്തും കുടുംബവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ നേരത്തേ തന്നെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉള്ളതായും റിയ പറഞ്ഞു. സുശാന്ത് വിഷാദരോഗത്തിന്റെ മൂര്‍ധന്യാവസ്ഥയില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി വീട് വിട്ട് പോയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് 47 പേജുള്ള ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ റിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. തനിക്കെതിരെ നിലവില്‍ തെളിവുകളില്ലെന്നും റിയ പറയുന്നുണ്ട്.

ഒക്ടോബര്‍ 6നാണ് റിയയുടെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുക. കേസില്‍ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് റിയ ജാമ്യാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്. ഹര്‍ജിയില്‍ കോടതി നാളെ വാദം കേള്‍ക്കും. കനത്ത മഴ മൂലമാണ് വാദം നാളേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത്.

Content Highlights: Sushant "Took Advantage Of Those Closest" For Drugs: Rhea Chakraborty