ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എം.ജെ അക്ബറിനെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ സുഷമ സ്വരാജും നിര്‍മല സീതാരാമനും. അതിക്രമങ്ങള്‍ തുറന്നുപറയാന്‍ മുന്നോട്ടുവരുന്ന സ്ത്രീകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി എം.ജെ അക്ബറിനെതിരായ ആരോപണം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തില്‍നിന്ന് അവര്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറി.

ഇതേക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് താനാണെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് സി.എന്‍.എന്‍ - ന്യൂസ് 18 ന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ അവര്‍ പറഞ്ഞു. എം.ജെ അക്ബറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നിര്‍മല സീതാരാമനും ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി നല്‍കാതിരുന്നത്.

മോദി സര്‍ക്കാരിലെ ശക്തരായ മന്ത്രിമാരാണ് ഇരുവരും. രാജ്യസുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച മന്ത്രിസഭാ സമിതിയിലും ഇരുവരും അംഗങ്ങളാണ്.

എം.ജെ അക്ബര്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്ന സമയത്ത് ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തി എന്നാരോപിച്ച് വനിതാ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മേനകാഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

