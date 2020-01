രാജ്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണു താനെന്ന് പൗരത്വനിയമഭേദഗതി വിഷയത്തില്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്‌ക്കെതിരേ പ്രതിഷേധിച്ച മലയാളിയുവതി സൂര്യാ രാജപ്പന്‍. മാധ്യമശ്രദ്ധയ്ക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നില്ല പ്രതിഷേധമെന്നും സൂര്യ 'മാതൃഭൂമി'ക്കു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

പൗരത്വനിയമത്തിനു പിന്തുണതേടി അമിത് ഷാ ഡല്‍ഹിയില്‍ നടത്തിയ ഗൃഹസന്ദര്‍ശന പരിപാടിക്കിടയിലായിരുന്നു സൂര്യയും സുഹൃത്തായ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സ്വദേശിനി ഹര്‍മിതയും ഗോ ബാക്ക് വിളിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ അഭിഭാഷകയാണ് ഈ ഇരുപത്തേഴുകാരി.

'ഞാനൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റോ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടിയുടെ അനുഭാവിയോ അല്ല. ബി.ജെ.പി.ക്കോ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കോ, അമിത് ഷായ്‌ക്കോ എതിരല്ല. മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതായിരുന്നില്ല പ്രതിഷേധം. അമിത് ഷായുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിനു രണ്ടുമണിക്കൂര്‍ മുമ്പാണ് പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഇക്കാര്യം അച്ഛനെയും ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കളെയും അറിയിച്ചു. ധൈര്യപൂര്‍വം മുന്നോട്ടുപോകാനായിരുന്നു അവര്‍ പറഞ്ഞത്. കേസ് വന്നാല്‍ നേരിടാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നു. ഒരുവിധത്തിലുള്ള ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.'

'അമിത് ഷാ എത്തിയതറിഞ്ഞപ്പോള്‍ പ്രതിഷേധിച്ചേ മതിയാകൂവെന്നു തീരുമാനിച്ചു. പിന്നീടു നടന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. എനിക്കെതിരേ ആള്‍ക്കൂട്ടം പ്രതിഷേധിച്ചതില്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ആള്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍ ബി.ജെ.പി.ക്കാര്‍ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. വീട്ടുടമയ്ക്കും തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകള്‍ക്കുമെതിരേയാണ് പരാതി''-സൂര്യ പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ ഭീഷണി നേരിടുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഡല്‍ഹിയിലാണ് സൂര്യ ജനിച്ചുവളര്‍ന്നത്. സഫ്ദര്‍ജങ് സെയ്ന്റ് മേരീസ് സ്‌കൂളിലായിരുന്നു സ്‌കൂള്‍വിദ്യാഭ്യാസം. ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാലയ്ക്കു കീഴിലെ ശ്രീവെങ്കിടേശ്വര കോളേജില്‍നിന്ന് സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തില്‍ ബിരുദം. പിന്നീട് നിയമബിരുദവും നേടി. സൂര്യയുടെ അച്ഛന്‍ കൊല്ലം സ്വദേശിയും അമ്മ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയുമാണ്.

A Resident of Lajpat Nagar 2 shouted 'We reject CAA" while union home minister #AmitShah was taking out a door to door campaign to spread awareness about #CAA2019 in the area today evening. pic.twitter.com/7aFb4KIYOI