ന്യൂഡല്‍ഹി: വാഹനാപകടത്തില്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ഉന്നാവോ പെണ്‍കുട്ടിയെയും അഭിഭാഷകനെയും തുടര്‍ ചികിത്സയ്ക്കായി വിമാനമാര്‍ഗം എയിംസിലെത്തിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. വാഹനാപകടത്തില്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ഇരുവരും നിലവില്‍ ലഖ്‌നൗവിലെ കിങ് ജോര്‍ജ് മെഡിക്കല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

ജൂലൈ 28നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയും അഭിഭാഷകനും സംഘവും സഞ്ചരിച്ച കാറില്‍ ട്രക്കിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ രണ്ട് അമ്മായിമാര്‍ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചിരുന്നു. നമ്പര്‍ മറച്ച ട്രക്ക് അമിതവേഗത്തിലെത്തി കാറിലിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍നിന്നുള്ള ബി ജെ പി എം എല്‍ എ കുല്‍ദീപ് സിങ് സേംഗാറിനെതിരെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി ബലാല്‍സംഗ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ജോലി അന്വേഷിച്ചെത്തിയ തന്നെ എം എല്‍ എ ബലാല്‍സംഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പരാതി.

Supreme Court orders shifting the Unnao rape survivor to AIIMS Delhi, from King George Medical University Hospital in Lucknow, for further treatment. pic.twitter.com/MB97qXVHoA