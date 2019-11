മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ അജിത് പവാര്‍ പിന്തുണ നല്‍കിയതില്‍ പ്രതികരണവുമായി എന്‍.സി.പി നേതാവും ശരദ് പവാറിന്റെ മകളുമായ സുപ്രിയ സുലെ. പാര്‍ട്ടിയും കുടുംബവും പിളര്‍ന്നുവെന്നായിരുന്നു സുപ്രിയയുടെ പ്രതികരണം. വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിലൂടെയാണ് സുപ്രിയ പ്രതികരിച്ചത്.

Supriya Sule, Senior NCP leader and daughter of Sharad Pawar's latest Whatsapp status,her office confirms statement as well pic.twitter.com/cRksZyrNJK — ANI (@ANI) November 23, 2019

ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് എന്‍.സി.പി നേതാവും ശരദ് പവാറിന്റെ അനന്തരവനുമായ അജിത് പവാര്‍ മഹാരാഷ്ട്രാ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.

ശിവസേന-എന്‍.സി.പി-കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണത്തിന് ചുക്കാന്‍പിടിച്ച അജിത് ബി.ജെ.പിക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നത് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയവൃത്തങ്ങളെ ആകെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം അജിത്തിന്റെ നീക്കം തന്റെ അറിവോടെ അല്ലെന്ന് ശരദ് പവാര്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

content highlights: supriya sule response after ajit pawar sworn in as deputy chief minister in maharashtra