ന്യൂഡൽഹി: മണ്‍സൂണ്‍ ശക്തമായ ജൂലൈ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരയുള്ള മാസങ്ങളില്‍ മുല്ലപെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 130 അടിയായി കുറയ്ക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 24 ന് പരിഗണിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചു. കേരളം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കേസിലെ കക്ഷികള്‍ക്ക് ജലനിരപ്പ് താഴ്ത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിലപാട് അറിയിക്കാം എന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖാന്‍വില്‍ക്കര്‍ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

മണ്‍സൂണ്‍ കാലത്ത് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 130 അടി ആയി കുറയ്ക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടുക്കി സ്വദേശിയായ റസ്സല്‍ ജോയ് ആണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 2018 ല്‍ റസ്സല്‍ ജോയ് നല്‍കിയ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 139.9 അടി ആയി കുറയ്ക്കാന്‍ തമിഴ്നാടിനോട് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. 2018 ലെ അപേക്ഷ നിലവില്‍ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ഇതിനോട് ഒപ്പം പുതിയ അപേക്ഷയും പരിഗണിക്കാം എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്.

തീര്‍പ്പാക്കിയ വിഷയത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനെ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകര്‍ എതിര്‍ത്തു. എന്നാല്‍ മണ്‍സൂണ്‍ കാലത്ത് ജലനിരപ്പ് കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള അന്തിമ തീര്‍പ്പ് സുപ്രീം കോടതി ഇതുവരെയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ വില്‍സ് മാത്യു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേരളത്തിന് വേണ്ടി സ്റ്റാന്റിംഗ് കോണ്‍സല്‍ ജി പ്രകാശ് ഹാജര്‍ ആയി.

2020 ജനുവരി 1 നും മെയ് 30 നും ഇടയില്‍ 62 ഭൂചലനങ്ങളാണ് മുല്ലപെരിയാര്‍ മേഖലയില്‍ ഉണ്ടായതെന്ന് അപേക്ഷയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയ ഭൂകമ്പ സാധ്യതയിലേക്കാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്.

ജനങ്ങള്‍ വളരെ ഭീതിയോടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അണക്കെട്ട് തകര്‍ന്നാല്‍ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, ഇടുക്കി ജില്ലകളില്‍ വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നും അപേക്ഷയില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

content highlights: Supremecourt to hear the petition on Mullapperiyar Dam water level on August 24