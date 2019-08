ന്യൂഡല്‍ഹി: എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പി. ചിദംബരത്തിന്റെ ഹര്‍ജിയില്‍ സുപ്രീംകോടതി സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചിന് തീരുമാനമെടുക്കും. ജസ്റ്റിസ് ആര്‍. ഭാനുമതി, എ.എസ്. ബൊപ്പണ്ണ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജിയില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത്. ഇതോടെ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച വരെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ചിദംബരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ല.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ മുദ്രവച്ച കവറില്‍ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അവ പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഹര്‍ജിയില്‍ തീരുമാനം.

അതിനിടെ, ചിദംബരത്തിന് മുന്‍കൂര്‍ജാമ്യം നല്‍കുന്നതിനെ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മെഹ്ത വ്യാഴാഴ്ചയും എതിര്‍ത്തു. ഐ.എന്‍.എക്‌സ് മീഡിയ കേസിലെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രതികളും സാധാരണ നടപടിക്രമമനുസരിച്ചാണ് ജാമ്യം തേടിയതെന്നും ആര്‍ക്കും മുന്‍കൂര്‍ജാമ്യം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും വാദിച്ചു.

ഐ.എന്‍.എക്‌സ് മീഡിയ കേസില്‍ നിലവില്‍ സി.ബി.ഐ. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹര്‍ജിയില്‍ കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിലും വാദം നടന്നിരുന്നു.

