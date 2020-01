ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് കീഴിലെ 1200 ഓളം ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പൂജാസാധനങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിലൂടെ വാങ്ങുന്നത് പുതിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെയ്ക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. എന്നാല്‍ ഭക്തരുടെ താത്പര്യവും ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്റെ അഭിപ്രായവും കണക്കിലെടുത്ത് പൂജാസാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് പുതിയ സംവിധാനം തയ്യാറാക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഡ്, ഹൃഷികേശ് റോയ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

പൂജാസാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നയം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതിയില്‍നിന്ന് വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനിച്ചു. സമിതിയിലേക്ക് ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട വിരമിച്ച രണ്ടോ മൂന്നോ ജഡ്ജിമാരുടെ പേരുകള്‍ കൈമാറാന്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ വി.ഗിരിയോട് സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. ബോര്‍ഡിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല മറിച്ച് വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഗിരി പേരുകള്‍ കൈമാറേണ്ടത് എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് നിര്‍ദേശിച്ചു.

പൂജാസാധനങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിലൂടെ വാങ്ങണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പാലും, പൂവും, ഗോമൂത്രവും,ചാണകവും ഒക്കെ ഉള്‍പ്പെടുന്ന പൂജാസാധനങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിലൂടെ വാങ്ങുന്നത് അപ്രയോഗികമായ കാര്യമാണെന്ന് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നിലവില്‍ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നത് പരിശോധിക്കാന്‍ വിജിലന്‍സ് സംഘം ഉണ്ടെന്നും ബോര്‍ഡ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

എന്നാല്‍ നാല് വിജിലന്‍സ് അംഗങ്ങളുടെ പരിശോധന ഫലപ്രദമാകില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ പോരായ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് േൈഹക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാര്‍ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വസ്തുതകള്‍ അറിയാമായിരിക്കാമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് വ്യക്തമാക്കി. കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ബെഞ്ച് ആണ് ദേവസ്വം ബെഞ്ചെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡിനൊപ്പം ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് ഹൃഷികേശ് റോയ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

