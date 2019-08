ന്യൂഡല്‍ഹി: അയോധ്യാ ഭൂമി തര്‍ക്ക കേസില്‍ ഓഗസ്റ്റ് ആറുമുതല്‍ ദിവസേന കേള്‍ക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനം. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീര്‍പ്പിലെത്താന്‍ മധ്യസ്ഥ സമിതിക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് നിരീക്ഷിച്ചു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച, ജസ്റ്റിസ് ഖലീഫുള്ള അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ മധ്യസ്ഥ സമിതി വ്യാഴാഴ്ച കോടതി മുമ്പാകെ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ മധ്യസ്ഥത പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്‌

ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് ആറാം തീയതി മുതല്‍ ദിവസേന വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ കോടതി തീരുമാനിച്ചത്‌. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേള്‍ക്കുക.

