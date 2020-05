ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാന്‍ അഭിഭാഷകരുടെ ഡ്രസ് കോഡില്‍ ഇളവ് അനുവദിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്. എ ബോബ്ഡെ. വെള്ള ഷര്‍ട്ടും കറുത്തതോ വെളുത്തതോ ആയ പാന്റ്‌സും ആകും പുതിയ ഡ്രസ് കോഡ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശം ഉടന്‍ പുറത്ത് ഇറക്കുമെന്ന്‌ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അറിയിച്ചു.

ഗൗണ്‍, റോബ് എന്നിവയിലൂടെ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ അറിയിച്ചതായി ഇന്ന് ഒരു കേസിന്റെ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിന് ഇടയില്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉള്‍പ്പടെ ഉള്ള ജഡ്ജിമാര്‍ ഇപ്പോള്‍ വാദം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഗൗണും റോബ്സും അണിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്‌ സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ കപില്‍ സിബല്‍ ആരാഞ്ഞിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ്‌ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അഭിഭാഷകരുടെ ഡ്രസ് കോഡിലും മാറ്റം വരുത്താന്‍ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ജഡ്ജിമാരുടെയും, അഭിഭാഷകരുടെയും ഗൗണും റോബ്സും കൊളോണിയല്‍ കാലത്തെ വസ്ത്രധാരണ രീതി ആണ്. ഇത് മാറ്റണം എന്ന ആവശ്യം പല തവണ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

Content Highlights: Supreme court to waive the dress code of advocate