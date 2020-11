ന്യൂഡല്‍ഹി: സുദര്‍ശന്‍ ടിവിയുടെ വിവാദ പരിപാടിയായ 'ബിന്ദാസ് ബോള്‍' ന്റെ ബാക്കി എപ്പിസോഡുകള്‍ പരിഷ്‌കാരങ്ങളും മിതത്വവും വരുത്തിയ ശേഷം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസുകളില്‍ മുസ്ലിങ്ങള്‍ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നടത്തുന്ന യു.പി.എസ്‌.സി. ജിഹാദ് എന്ന പരിപാടി നല്ല പ്രവണതയല്ലെന്നും സാമുദായിക മനോഭാവം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് കേന്ദ്ര വാര്‍ത്ത വിതരണ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഭാവിയില്‍ ശ്രദ്ധ കാണിക്കാന്‍ ചാനലിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയം കോടതിയില്‍ അറിയിച്ചു.

വിവാദ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജിയില്‍ ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് ഇന്ന് വാദം കേള്‍ക്കും. കേസില്‍ നേരത്തെ വാദം കേട്ടപ്പോള്‍ പരിപാടി നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ ഉന്നംവെയ്ക്കാന്‍ ആവില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി.

ചാനല്‍ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ചട്ടലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ക്ക് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. നോട്ടീസില്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ വിശദീകരിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചാണ് കേന്ദ്ര വാര്‍ത്താവിതരണ മന്ത്രാലയം സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

'ചാനല്‍ അവരുടെ അഭിപ്രായസ്വതാന്ത്ര്യം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടല്ല പരിപാടി. മറിച്ച് ഒരു ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ (യു.പി.എസ്‌.സി.) പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നും വാദിക്കുന്നു.' ചാനല്‍ ഇപ്രകാരമാണ് മറുപടി നല്‍കിയതെന്നാണ് കേന്ദ്രം സത്യാവാങ്മൂലത്തില്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

