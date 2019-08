ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ.എന്‍.എക്‌സ്. മീഡിയ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍,അഴിമതികേസുകളില്‍ മുന്‍ ധനകാര്യമന്ത്രി പി.ചിദംബരത്തിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യപേക്ഷയിലുള്ള അപ്പീല്‍ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഹര്‍ജി.

അഴിമതിക്കേസില്‍ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത തന്നെ തിങ്കളാഴ്ചവരെ കസ്റ്റഡിയില്‍വിട്ട വിചാരണ കോടതി നടപടിക്കെതിരെയും ചിദംബരം നല്‍കിയ പുതിയ ഹര്‍ജിയും കോടതിയുടെ പരിഗണനക്ക് വരും. ജസ്റ്റിസുമാരായ ആര്‍. ഭാനുമതി, എ.എസ്. ബൊപ്പണ്ണ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാകും ഈ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുക.

വെള്ളിയാഴ്ച കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോള്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) ഫയല്‍ചെയ്ത കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ ചിദംബരത്തിന് സുപ്രീംകോടതി തിങ്കളാഴ്ചവരെ അറസ്റ്റില്‍നിന്ന് സംരക്ഷണം നല്‍കിയിരുന്നു. അതേസമയം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിക്കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ അദ്ദേഹത്തെ തിങ്കളാഴ്ചവരെ സി.ബി.ഐ. കസ്റ്റഡിയില്‍വിട്ട നടപടിയില്‍ സുപ്രീംകോടതി ഇടപെട്ടതുമില്ല.

ചിദംബരത്തിന്റെ ഹര്‍ജികളില്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്ന് മറുപടി തേടിയ കോടതി മൂന്ന് കേസുകളും ഇന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 20,21 തിയതികളില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി കൂട്ടാക്കിയില്ല. 21-ന് രാത്രി തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത് ഭരണഘടനയുടെ 21-ാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം തന്റെ മൗലികാവകാശ ലംഘനമാണെന്നുമാണ് ചിദംബരം കോടതിയില്‍ അറിയിച്ചത്.

