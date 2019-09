ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ എന്‍ എക്‌സ് മീഡിയോ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ മുന്‍കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന്റെ സി ബി ഐ കസ്റ്റഡി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹര്‍ജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും.

കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിനാല്‍ അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും. അതേസമയം ചിദംബരത്തെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടുതരണമെന്ന് സി ബി ഐ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടും. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് ചിദംബരത്തെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കുക.

2007ല്‍ ഒന്നാം യു പി എ സര്‍ക്കാരില്‍ ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഐ.എന്‍.എക്സ്. മീഡിയക്ക് 305 കോടിരൂപയുടെ വിദേശനിക്ഷേപം ലഭിക്കുന്നതിന് വിദേശനിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന ബോര്‍ഡിന്റെ (എഫ്.ഐ.പി.ബി.) അനുമതി നല്‍കിയതില്‍ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന കേസിലാണ് ചിദംബരം അറസ്റ്റിലായത്. ഐ എന്‍ എക്‌സ് മീഡിയയുടെ സഹസ്ഥാപക ഇന്ദ്രാണി മുഖര്‍ജി കേസില്‍ മാപ്പുസാക്ഷിയായതാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ അറസ്റ്റിന് വഴിവെച്ചത്.

ചിദംബരത്തിന്റെ മകന്‍ കാര്‍ത്തി ചിദംബരത്തെ ഇതേ കേസില്‍ നേരത്തേ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി കാര്‍ത്തിയുടെ 54 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാര്‍ത്തി ചിദംബരത്തെ ഫെബ്രുവരി 28-നാണ് സി.ബി.ഐ. അറസ്റ്റുചെയ്തിരുന്നു. കാര്‍ത്തിക്ക് പിന്നീട് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.

