ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിൽ എം. ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യത്തിനെതിരായ ഹര്‍ജിയും ഇ.ഡി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഹര്‍ജിയും സുപ്രീം കോടതി ഒന്നിച്ച് പരിഗണിക്കും. സ്വർണക്കടത്ത് അന്വേഷിച്ച എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് എതിരായ തെളിവുകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയ വിചാരണക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യംചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി സെപ്റ്റംബര്‍ 16-നാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യം ചോദ്യംചെയ്ത് ഇ.ഡി. നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയും പരിഗണിക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം.

സ്വര്‍ണക്കടത്തുകേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴിനല്‍കാന്‍ പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും സന്ദീപ് നായരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയില്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്ത രണ്ട് കേസുകള്‍ ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ശേഖരിച്ച രേഖകളും തെളിവുകളും പരിശോധിക്കാന്‍ വിചാരണക്കോടതിക്ക് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന് എതിരെയാണ് ഇ.ഡി. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ പി. രാധാകൃഷ്ണന്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരേ അപ്പീല്‍ നല്‍കേണ്ടത് ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിലാണെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ ഹരേന്‍ പി. റാവല്‍ വാദിച്ചു. ഇഡി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്‍ പി. രാധാകൃഷ്ണന് വേണ്ടി അഡീഷണല്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ എസ്.വി. രാജുവും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു വേണ്ടി സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്തയുമാണ് ഹാജരായത്.

ശിവശങ്കറിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെതിരേ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ മാര്‍ച്ച് അഞ്ചിനാണ് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഹര്‍ജി അടിയന്തരമായി വാദം കേള്‍ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഏപ്രിലില്‍ ഇ.ഡി. സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രിക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു. ശിവശങ്കര്‍ ജാമ്യത്തില്‍ തുടരുന്നത് കേസിനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഇ.ഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാദം. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് എതിരെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങള്‍ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ കോടതിയില്‍ വിശദീകരിക്കമെന്നും ഇ.ഡി. വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

