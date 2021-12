ചണ്ഡീഗഢ്: അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്‍ത്തിയില്‍നിന്നുള്ള ബി.എസ്.എഫിന്റെ അധികാരപരിധി വര്‍ധിപ്പിച്ചതിനെതിരെ പഞ്ചാബ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 15 കിലോമീറ്ററായിരുന്ന ബി.എസ്.എഫിന്റെ അധികാര പരിധി, കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഈയടുത്ത് 50 കിലോമീറ്ററായി വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഒക്ടോബര്‍ 11-ന് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ പഞ്ചാബ്, അസം, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത്.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ്. ഭരണഘടനയുടെ 131-ാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരമാണ് പഞ്ചാബിന്റെ നടപടി. വെള്ളിയാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിക്കു മുന്‍പാകെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഹര്‍ജിയില്‍, കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബി.എസ്.എഫ്. അധികാരപരിധി വര്‍ധനയ്‌ക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതിന് പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാരിനെയും നിയമസംഘത്തെയും അഭിനന്ദിച്ച് പി.സി.സി. അധ്യക്ഷന്‍ നവ്‌ജോത് സിങ് സിദ്ദു രംഗത്തെത്തി.

I congratulate Punjab and it’s legal team to be the 1st to approach the Hon’ble Supreme Court by filing an original suit challenging the notification extending the BSF jurisdiction.