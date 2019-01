ന്യൂഡല്‍ഹി:മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഡാന്‍സ് ബാറുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തി സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്. ഡാന്‍സ് ബാറുകളില്‍ സിസിടിവി നിര്‍ബന്ധമാക്കിയ ഉത്തരവ് കോടതി റദ്ദാക്കി. സിസി ടിവി നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്ന നടപടി സ്വകാര്യതയുടെ മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്.

ബാറില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് നര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ടിപ്പ് നല്‍കാനും അനുമതി നല്‍കി. എന്നാല്‍ നര്‍ത്തകരുടെ ദേഹത്ത് നോട്ടുകള്‍ വര്‍ഷിക്കാന്‍ പാടില്ല. ആരാധനാലയങ്ങളില്‍നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ മാത്രമേ ഡാന്‍സ് ബാറുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവൂ എന്ന നിര്‍ബന്ധനയും കോടതി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ ബാര്‍ റൂമുകളും ഡാന്‍സ് ഫ്‌ളോറും പ്രത്യേകം വേര്‍തിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയും കോടതി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഡാന്‍സ് ബാറുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന സമയം വൈകുന്നേരം ആറുമുതല്‍ രാത്രി 11.30 വരെ ആയിരിക്കണമെന്ന നിയന്ത്രണത്തില്‍ കോടതി ഇളവു വരുത്തിയിട്ടില്ല.

content highlights: supreme court strikes down stringent rule in connection with dance bar maharashtra